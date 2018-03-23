Мнение эстонских мужчин: чем загадочнее женщина, тем она сексуальнее

Микк (27): «Загадочная женщина может быть и очень прямолинейной. Я люблю прямолинейных людей, но немного таинственности тоже не помешает. Я ценю, когда люди имеют свое мнение и не боятся его высказывать», пишет Sobranna.ee.

Ристо (36): «Таинственная незнакомка всегда интереснее, ведь люди любопытные, а тайна питает любопытство. А любопытство подогревает другую мужскую страсть – охоту. Многим вообще нравится больше играть в кошки-мышки, нежели конечный результат».

Кайдо (32): «Я бы не доверился человеку, который сразу все о себе рассказал бы. Возможно, у него есть страх или комплекс, что ему не поверят. А может, у него есть на то причины? Таинственность – это обязательный компонент отношений. Ведь познавать и узнавать друг друга помогает держать отношения на плаву».