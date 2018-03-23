Девять обычных вещей, которые убивают вашу молодость и красоту

9. Центральное отопление и кондиционер

Чем холоднее воздух на улице, тем меньше влаги он способен удерживать. Попадая в помещение с теплыми батареями, воздух нагревается, но содержание в нем водяного пара при этом не увеличивается. Именно поэтому воздух в доме становится сухим. И в первую очередь это замечают кожа и слизистые. Лицо и тело становятся крайне чувствительными, начинается зуд и шелушение — прямая дорога к тусклому цвету лица и морщинам, пишет Adme.ru.

Выход: использовать увлажнители воздуха, запастись увлажняющими кремами и держать при себе флакон с термальной водой.

8. Мыло

XXI век можно назвать веком гигиены. Люди просто помешаны на том, чтобы все места были чистыми, не имели лишней растительности и приятно пахли. Однако ежедневное очищение кожи с моющими средствами ведет к смыванию защитного барьера, который спасает нас не только от бактерий, но также от преждевременного старения кожи.

Выход: тщательно проверять состав мыла и геля для душа, а по возможности отказаться от ежедневных водных процедур с очищающими средствами.

7. Подушка

Большинство людей выбирают для своих кроватей хлопковое или льняное белье по объективным причинам: оно недорогое, не скользит и легко стирается.

Однако наволочки из таких материалов могут оказать плохую услугу тем, кто заботится о своем внешнем виде. В первую очередь это касается тех, кто любит спать на боку или лицом в подушку. Плотный хлопок способен увеличить риск возникновения заломов на коже, которые спустя некоторое время превращаются в морщины. А еще эти материалы являются отличной средой для развития бактерий.

Выход: замените хлопок на шелк. Шелк стоит значительно дороже, но имеет при этом массу преимуществ: он долговечен, за счет гладкой поверхности меньше повреждает кожу, а также препятствует размножению бактерий.

6. Смартфон и компьютер

Голубые экраны сопровождают практически каждого из нас с самого утра и до позднего вечера. Многие слышали о том, что переписка в соцсетях на телефоне с опущенной головой может способствовать появлению второго подбородка.

Но это еще не все. Существуют исследования, которые говорят о том, что синий свет экранов (High Energy Visiblelight) может быть так же вреден, как и солнечные лучи UVA- и UVB-спектра.

Выход: если ограничить время использования компьютера и смартфона невозможно, то необходимо позаботиться об установке специального защитного HEV-экрана. А еще на рынке уже появились защитные кремы с пометкой HEV.

5. Открытое окно