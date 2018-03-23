Девушки в Твиттере поспорили, надо ли менять фамилию после свадьбы, и нашли много причин этого не делать

Пользовательница Твиттера под ником Maami спросила у подписчиков, что мотивирует женщин не брать фамилию мужа после свадьбы. Ее вопрос так взбудоражил твиттер, что в ответы тут же пришло множество пользователей. Они выделили разные причины оставить свои фамилии, пишет Medialeaks.ru.

Многие указали, что для них вопрос смены фамилии даже не стоит, поскольку своя фамилия позволяет им оставаться собой. И большинству эта позиция была близка: такие комментарии набрали по несколько тысяч лайков.

Некоторые девушки объяснили, что смена фамилии сложна юридически. К тому же, как считают пользовательницы, если до свадьбы женщина уже успела построить карьеру, ее достижения будут ассоциироваться именно со старой фамилией.

Но в процессе выяснилось, что на смену фамилии влияют не только личные убеждения, но и национальность человека. В разных странах существуют свои брачные традиции, и далеко не все из них включают в себя смену фамилии, а в некоторых это даже запрещено законом. А в Японии женщины наоборот судятся за право оставить свою фамилию.

Ну, в Греции это незаконно. Женщины по закону сохраняют свои фамилии. В Италии никто не меняет фамилию, это часть культуры. В Испании, Китае и Корее оставить свое имя — обычная практика.

В других странах или в других культурах твой вопрос не имеет смысла. В других странах женщины спросили бы «Зачем ты поменяла свою фамилию?»