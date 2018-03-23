Рецепт: вегетарианские котлеты из грибов

Котлеты и могут быть вкусными, даже если в них нет ни грамма мяса. Главное - выбрать правильный рецепт и приготовить их с любовью, пишет Sanatate in Bucate. Предлагаем вам рецепт универсального второго блюда, к которому подходит любой гарнир.
Особенно он хорош для тех, кто постится. Приготовьте котлеты с грибами без использования какого-либо мяса, пишет Lifter.com.ua.
Вот что вам понадобится:
2 луковицы среднего размера;
1 кг шампиньонов;
4 яйца;
5 ст. л. панировочных сухарей;
подсолнечное масло;
соль и перец по вкусу.
Вот что нужно делать:
1) Для начала приготовьте грибной фарш. Мелко нарежьте грибы и отварите их в подсоленной воде до готовности.
2) Пропустите отваренные грибы через мясорубку вместе с луком. Или же используйте для измельчения грибов блендер.
3) Добавьте к грибному фаршу яйца, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите фарш.
4) Сформируйте из него шарики овальной или круглой формы, обваляйте их в панировочных сухарях.
5) Приплюсните шарики и поджарьте котлеты на сковороде по 10 минут с каждой стороны.
6) Можете переложить фарш в керамические формочки, поставить их на противень и налить в него горячей воды.
7) Запекайте грибные котлетки в духовке при 180 градусах до готовности.
Обязательно попробуйте приготовить эти постные котлетки! Это не отнимет у вас много времени. Просто соблюдайте указанные пропорции и следите за жаркой.
Это универсальное блюдо подходит к любому празднику, для его приготовления подойдут самые разные грибы. И не забудьте добавить к ним сметаны!