Рецепт: вегетарианские котлеты из грибов

Особенно он хорош для тех, кто постится. Приготовьте котлеты с грибами без использования какого-либо мяса, пишет Lifter.com.ua.

Вот что вам понадобится:

2 луковицы среднего размера;

1 кг шампиньонов;

4 яйца;

5 ст. л. панировочных сухарей;

подсолнечное масло;

соль и перец по вкусу.

Вот что нужно делать:

1) Для начала приготовьте грибной фарш. Мелко нарежьте грибы и отварите их в подсоленной воде до готовности.

2) Пропустите отваренные грибы через мясорубку вместе с луком. Или же используйте для измельчения грибов блендер.

3) Добавьте к грибному фаршу яйца, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите фарш.

4) Сформируйте из него шарики овальной или круглой формы, обваляйте их в панировочных сухарях.

5) Приплюсните шарики и поджарьте котлеты на сковороде по 10 минут с каждой стороны.

6) Можете переложить фарш в керамические формочки, поставить их на противень и налить в него горячей воды.

7) Запекайте грибные котлетки в духовке при 180 градусах до готовности.

Обязательно попробуйте приготовить эти постные котлетки! Это не отнимет у вас много времени. Просто соблюдайте указанные пропорции и следите за жаркой.