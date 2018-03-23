пятница, 23 марта 2018 г.
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Рецепт: вегетарианские котлеты из грибов

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Шампиньоны, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Котлеты и могут быть вкусными, даже если в них нет ни грамма мяса. Главное - выбрать правильный рецепт и приготовить их с любовью, пишет Sanatate in Bucate. Предлагаем вам рецепт универсального второго блюда, к которому подходит любой гарнир.

Особенно он хорош для тех, кто постится. Приготовьте котлеты с грибами без использования какого-либо мяса, пишет Lifter.com.ua.

Вот что вам понадобится:

    2 луковицы среднего размера;

    1 кг шампиньонов;

    4 яйца;

    5 ст. л. панировочных сухарей;

    подсолнечное масло;

    соль и перец по вкусу.

Вот что нужно делать:

1) Для начала приготовьте грибной фарш. Мелко нарежьте грибы и отварите их в подсоленной воде до готовности.

2) Пропустите отваренные грибы через мясорубку вместе с луком. Или же используйте для измельчения грибов блендер.

3) Добавьте к грибному фаршу яйца, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите фарш.

4) Сформируйте из него шарики овальной или круглой формы, обваляйте их в панировочных сухарях.

5) Приплюсните шарики и поджарьте котлеты на сковороде по 10 минут с каждой стороны.

6) Можете переложить фарш в керамические формочки, поставить их на противень и налить в него горячей воды.

7) Запекайте грибные котлетки  в духовке при 180 градусах до готовности.

Обязательно попробуйте приготовить эти постные котлетки! Это не отнимет у вас много времени. Просто соблюдайте указанные пропорции и следите за жаркой.

Это универсальное блюдо подходит к любому празднику, для его приготовления подойдут самые разные грибы. И не забудьте добавить к ним сметаны!

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