Фитнес-блогер показала, что скрывается за постановочными фотографиями

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы показать результаты усиленных тренировок, существует причина, по которой люди красиво позируют на камеру, но в реальной жизни выглядят по-другому, пишет Soulpost.ru.

После того, как над ней стали насмехаться за «отсутствие зада», звезда фитнеса Анна Виктория поделилась несколькими «постановочными фото» с 1,3 миллионами подписчиков Instagram, чтобы показать, как девушки создают идеальный снимок.

«Все дело в ракурсе, говорю вам…» — пишет она. — Единственное, в чем я была не уверенна, — это мой зад. У меня всегда была небольшая попка, и я старалась носить длинные рубашки, чтобы скрыть ее. Что я люблю в фитнесе, — так это способность слепить то тело, которое ты хочешь, НО на заде не так много мышц, которые можно прокачать. И вам нужно выгнуться определенным образом, чтобы показать его».

«На многих «постановочных фото», которые вы видите в Instagram, девушки так сильно прогибаются, что им становится больно…, — продолжила она. — Плюс брюки с завышенной талией, которые подчеркивают маленькую талию и подтягивают зад … Существует так много способов заставить его выглядеть в 10 раз больше, чем в реальной жизни, и я тоже так умею!!! Мне нравится позировать и получать восторженные комментарии в Instagram, но это не моя настоящая попка».

Анна не в первый раз показывает реальное положение вещей относительно снимков фитнес-блогеров. В прошлом году она поделилась двумя разными фотографиями своего живота, чтобы показать, как разные ракурсы и позы создают разные снимки.

ФОТО: Instagram

«Я 1% времени и я 99% времени. И мне одинаково нравятся обе эти фотографии. Хороший или плохой ракурс не меняет вашей ценности. Недавно я наткнулась на статью, повествующую об одной женщине, которая отказалась принимать свои недостатки, потому что она не видит в них недостатков. Я ОБОЖАЮ подобные истории, потому что они таят в себе мощный посыл, что нам нечего извиняться или стыдиться наших пухлых животиков, целлюлита и растяжек! С возрастом у меня появились целлюлит и растяжки, которые уже не исчезнут, и я их приветствую. Они олицетворяют собой жизнь, прожитую на протяжении 28 лет. Как я могу не любить свое тело за совершенно нормальные «недостатки»?…»