Десять причин, по которым вы должны оставаться в несчастливом браке

Вы в финансовой безопасности

Если вы и ваш партнер цените финансовые активы превыше всего остального и не можете представить себе развод и дележку имущества, вы можете сохранить статус-кво в своих отношениях, пишет Soulpost.ru.

Ваш партнер постоянно и упорно работает, не уделяя вам внимания и тепла? Видимо, вы поощряете его трудоголизм, потому что цените финансовое благополучие. В этом случае счастье за деньги все-таки можно купить.

Вы цените социальный статус, который создали вы вместе с вашим партнером

Когда вы оба наработали полезные связи, мысль о том, чтобы вы их потеряете может быть невыносимой.

Вы считаете, что детям будет лучше, если вы останетесь в браке

Если вы пребываете в нездоровых отношениях с мужем, где присутствует моральное или физическое насилие, здесь и говорить нечего, — уходите от него. Если же вы несчастливы, не демонстрируя при этом презрение и не оскорбляя друг друга, — хорошо обдумайте ваше решение.

Однако знайте: ваши дети будут копировать ваши отношения во взрослом возрасте, потому что будут наблюдать за ними дома. Примите взвешенное решение, освободившись от гнева и негодования.

Вы чувствуете себя достаточно комфортно

Отсутствие страсти и каких-либо сюрпризов – не так уж и плохо. Да, это может быть нудно и рутинно, но это подразумевает определенную степень комфорта.

И если ваши отношения достаточно хороши, что вы решили остаться в них, сделайте для этого все возможное. Пересмотрите вашу связь и отношение друг к другу, начните замечать лучшие черты характера вашего партнера, слушайте и услышьте его, больше общайтесь, уважайте его и цените.

Вы знаете, что о разводе не может быть и речи

Возможно, вас воспитывали в среде, где религия или семейные ценности диктовали, что развод неприемлем. Или же вы уже были замужем, и не хотите, чтобы очередной развод отразились на вашей репутации. Многие люди связывают конец брака с неудачей. Если вы думаете так же, — тогда вам стоит остаться в браке.

Вы цените партнерство и общение

По Иерархии потребностей Маслова, «любовь» и «принадлежность» стоят над «безопасностью» и свидетельствуют об объединении нужд всех людей. Страх остаться одиноким может оказаться сильнее неудовлетворительных отношений.

Если связь для вас первостепенна (потому что вам нравится быть парой), тогда признайте эту потребность и ощутите удовлетворение от своей принадлежности кому-то.

У вас одинаковые ценности

Если вы и ваш партнер цените доверие, любовь, доброту, верность, ответственность, честность, преданность семье, общение, уважение и благодарность, вы должны остаться в своем браке.

Эти общие ценности могут граничить с близостью и интимностью в отношениях. Вы можете быть замужем за своим лучшим другом.

Вы считаете, что он — хороший родитель

Если вы считаете, что он – хороший отец или хорошая мать, и восхищаетесь этим, оцените вашего партнера и продолжайте жизненный путь вместе с ним.

Вы цените ваше откровенное и доверительное общение

Вы можете делиться всем с вашим партнером и уязвимы с ним. У вас могут быть разные, несовместимые интересы, например, вам нравятся искусство и йога, а ему – хоккей и дикая природа.

Хотя ваши действия и интересы не пересекаются, вы оба готовы открыто общаться друг с другом.

Вы цените юмор

Если вы оба с юмором и постоянно смеетесь вместе, вы, чаще всего, удовлетворены своими отношениями.