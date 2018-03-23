Процедуры для нашей красоты, в которых разочаровались косметологи

Мезороллеры для лица

Когда это приспособление появилось на рынке, оно высоко котировалось в профессиональной среде: с его помощью наносили на лицо полезные составы. Считалось даже, что этот процесс может заменить биоревитализацию — увлажнение кожи на глубинных слоях кожи. Но, увы, ожидания не оправдались. И хотя мезороллер по-прежнему можно купить, его область применения теперь ограничивается исключительно домашними нуждами (его считают альтернативой антивозрастного массажа), пишет Lady.mail.ru.

Филлеры на основе неразлагаемых материалов

Ты, скорее всего, слышала название «биогель» — это именно из-за него в моду в нулевые вошли утиные огромные губы на лице, с которыми ходили в том числе и отечественные знаменитости (к примеру, Юля Волкова в период расцвета группы «Тату»). С помощью этих филлеров также выполнялись подтяжка лица и коррекция морщин. Врачи-косметологи разочаровались в них по двум причинам. Во-первых, сами материалы находятся в тканях всю жизнь с момента введения. Во-вторых, поскольку они не рассасываются, велик риск воспалений и некрозов. Эти неприятности могут произойти как через 5 лет после установки синтетических филлеров, так и через 10—15 лет. Если произошло воспаление, то есть только один способ от него избавиться — убрать инородное тело хирургическим путем, причем не всегда эту коррекцию можно провести эффективно (недаром у тех же звезд до сих пор остались вспоминания о тех временах в виде «пельмешек» на лице).

Механическая чистка лица

Если прибегать к этой процедуре изредка и ни в коем случае не перед выходом в свет, то она имеет право на существование. Но главный минус этой манипуляции в том, что клиентки часто путают чистку лица с уходом. Например, перед каким-то важным мероприятием они просят сделать чистку, полагая, что эта процедура немедленно сделает их кожу совершенной.

При механической чистке есть риск получить воспалительную реакцию кожи, так как жир и загрязнения в порах не всегда удаляются полностью.

Мезонити...

...или армирующие 3D-нити. Они вводятся тончайшими косметологическими иглами в эпидермальный слой кожи. С помощью них должен достигаться эффект подтяжки и омоложения лица. Изначально специалисты считали, что эта процедура решает все проблемы старения. По факту же получилось, что если устанавливать их в малом количестве, то ярко выраженного результата не будет. Он будет заметен, только если использовать мезонити в совокупности с лифтинговыми нитями, но как моно-процедура она теперь не предлагается.

Механическая дермабразия