Гинеколог: здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть

Посадить фикус и вышить крестиком ангелочка. Такие советы по подготовке к беременности – одни из самых популярных в интернете. Некоторые врачи порой дают не менее странные советы. Развеять мифы о планировании беременности мы попросили врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук Дмитрия Лубнина, передает Deti.mail.ru.

Миф № 1: Планирование обязательно для всех

Ежедневное измерение базальной температуры, секс по расписанию, обязательная «березка» – все это прямой путь к невротическому состоянию. Бесконечная погоня за результатом не идет на пользу ни самой женщине, ни ее партнеру.

Когда речь заходит о планировании беременности, можно часто наблюдать такую картину: в кресле сидит пациент-невротик, а лечит его гиперопекающий врач. В процессе они оба порой забывают, зачем вообще встретились. Лечение, неудача, ожидание нового цикла, разочарование и поиски нового врача – и так до бесконечности.

Миф № 2: Бесконечный список анализов

Списки анализов для тех, кто планирует беременность, зачастую невероятно длинные. Бесконечные мазки, посевы, обследования. Это явный перебор. Вот то, что действительно необходимо:

► осмотр гинеколога (лучше во второй половине цикла для отслеживания овуляции);

► мазок на флору;

► УЗИ органов малого таза;

► анализ на TORCH-инфекции;

► цитологический мазок с шейки матки;

► ПЦР на хламидии и герпес,

► кольпоскопия (осмотр шейки матки под микроскопом);

► общий анализ крови;

► группа крови и резус фактор для обоих супругов. Если резус у женщины отрицательный, потребуется сдать анализ на наличие антирезус-антител;

► анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С для обоих супругов;

► общий анализ мочи;

► консультация генетика: потребуется тем, у кого в роду были наследственные заболевания, а также супругам старше 35-ти лет.

Если в течение определенного времени беременность не наступает, то пара готовится по индивидуально составленному врачом плану. В него могут входить и другие обследования.

Будьте реалистами. Если вы знаете, что у вас больные почки, то перед беременностью не мешало бы их проверить.

Если у вас есть кариес, то решать проблемы с зубами совершенно точно нужно перед тем, как беременеть.

Миф № 3: Идеальный образ жизни

Давайте признаем: быть во всем совершенным нельзя. Разве женщины всегда вынашивали детей в идеальных условиях, получая сбалансированное питание и без стрессов? Едва ли.

Да, отказаться от сигарет и алкоголя нужно. Что касается снижения уровня стресса, то в современных условиях жизни это маловероятно.

То, что сделать действительно нужно – за три месяца до предполагаемой беременности начать прием фолиевой кислоты. Ее употребление – доказанная профилактика пороков развития у плода.

Выясните также, есть ли у вас иммунитет к краснухе. Если его нет, то лучше за три месяца сделать прививку, так как это заболевание также может привести к возникновению пороков у плода.

Миф № 4: Если вы здоровы, то забеременеете сразу

Здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть. Если вам больше 35-ти лет, то этот срок сокращается вдвое.

Не забеременеть в первый же месяц попыток – абсолютно нормально.

Поэтому, если вы побывали у гинеколога, сдали необходимые анализы и выяснили, что все в порядке – расслабьтесь. Постарайтесь не думать о возможности забеременеть. Просто занимайтесь сексом с удовольствием, не подчиняйтесь календарю.

Парадокс в том, что беременность обычно случается тогда, когда женщина меньше всего этого ожидает.

Миф № 5: Беременности легко нанести вред

Если бы беременность было легко прервать, то почему у нас так развита индустрия абортов?