Гинеколог: здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть

Женщины сталкиваются с огромным количеством советов о том, как готовиться к рождению ребенка, и если одни изначально выглядят абсурдно, то другие порой вызывают доверие. Что действительно нужно, а что – нет? Разбираемся вместе с врачом-гинекологом.
Посадить фикус и вышить крестиком ангелочка. Такие советы по подготовке к беременности – одни из самых популярных в интернете. Некоторые врачи порой дают не менее странные советы. Развеять мифы о планировании беременности мы попросили врача акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук Дмитрия Лубнина, передает Deti.mail.ru.
Миф № 1: Планирование обязательно для всех
Ежедневное измерение базальной температуры, секс по расписанию, обязательная «березка» – все это прямой путь к невротическому состоянию. Бесконечная погоня за результатом не идет на пользу ни самой женщине, ни ее партнеру.
Когда речь заходит о планировании беременности, можно часто наблюдать такую картину: в кресле сидит пациент-невротик, а лечит его гиперопекающий врач. В процессе они оба порой забывают, зачем вообще встретились. Лечение, неудача, ожидание нового цикла, разочарование и поиски нового врача – и так до бесконечности.
Миф № 2: Бесконечный список анализов
Списки анализов для тех, кто планирует беременность, зачастую невероятно длинные. Бесконечные мазки, посевы, обследования. Это явный перебор. Вот то, что действительно необходимо:
► осмотр гинеколога (лучше во второй половине цикла для отслеживания овуляции);
► мазок на флору;
► УЗИ органов малого таза;
► анализ на TORCH-инфекции;
► цитологический мазок с шейки матки;
► ПЦР на хламидии и герпес,
► кольпоскопия (осмотр шейки матки под микроскопом);
► общий анализ крови;
► группа крови и резус фактор для обоих супругов. Если резус у женщины отрицательный, потребуется сдать анализ на наличие антирезус-антител;
► анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С для обоих супругов;
► общий анализ мочи;
► консультация генетика: потребуется тем, у кого в роду были наследственные заболевания, а также супругам старше 35-ти лет.
Если в течение определенного времени беременность не наступает, то пара готовится по индивидуально составленному врачом плану. В него могут входить и другие обследования.
Будьте реалистами. Если вы знаете, что у вас больные почки, то перед беременностью не мешало бы их проверить.
Если у вас есть кариес, то решать проблемы с зубами совершенно точно нужно перед тем, как беременеть.
Миф № 3: Идеальный образ жизни
Давайте признаем: быть во всем совершенным нельзя. Разве женщины всегда вынашивали детей в идеальных условиях, получая сбалансированное питание и без стрессов? Едва ли.
Да, отказаться от сигарет и алкоголя нужно. Что касается снижения уровня стресса, то в современных условиях жизни это маловероятно.
То, что сделать действительно нужно – за три месяца до предполагаемой беременности начать прием фолиевой кислоты. Ее употребление – доказанная профилактика пороков развития у плода.
Выясните также, есть ли у вас иммунитет к краснухе. Если его нет, то лучше за три месяца сделать прививку, так как это заболевание также может привести к возникновению пороков у плода.
Миф № 4: Если вы здоровы, то забеременеете сразу
Здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть. Если вам больше 35-ти лет, то этот срок сокращается вдвое.
Не забеременеть в первый же месяц попыток – абсолютно нормально.
Поэтому, если вы побывали у гинеколога, сдали необходимые анализы и выяснили, что все в порядке – расслабьтесь. Постарайтесь не думать о возможности забеременеть. Просто занимайтесь сексом с удовольствием, не подчиняйтесь календарю.
Парадокс в том, что беременность обычно случается тогда, когда женщина меньше всего этого ожидает.
Миф № 5: Беременности легко нанести вред
Если бы беременность было легко прервать, то почему у нас так развита индустрия абортов?
Беременность – не эдакий хрупкий сосуд, а естественное состояние. Если яйцеклетка, сперматозоид, эмбрион нормальные, то навредить им очень сложно.