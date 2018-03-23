Родители тройняшек установили в доме «военный режим»

Для того чтобы Джуд, Лили-Роуз и Эсме появились на свет, 28-летней Рэйчел и 29-летнему Крису пришлось пройти два раунда ЭКО. По словам Рэйчел, они решили имплантировать три эмбриона, в уверенности, что выживет только один. Но, вопреки прогнозам, прижились все трое.

«Когда мы узнали, что у нас тройня, Крис молчал, а я начала истерически хохотать. Это было одновременно и потрясающе, и ужасно», – вспоминает Рэйчел, пишет Deti.mail.ru.

Как пишет The Daily Mail, брат и две сестрички родились с помощью кесарева сечения в августе 2017 года на сроке 33 недели и шесть дней. После двух с половиной недель, проведенных в палате интенсивной терапии, малышей выписали домой. И у родителей началась «веселая» жизнь. Чтобы не сойти с ума от недосыпания, бесконечного укачивания троих орущих младенцев, кормлений по кругу и общего хаоса, Рэйчел и Крис в итоге пришли к тому, что весь распорядок дня семьи должен подчиняться жесткой военной дисциплине.

Весь день Уинтертонов поделен на сменяющие друг друга получасовые отрезки, у каждого из которых свое предназначение.

С 6.30 до 7.00 утра – подъем и утренняя бутылочка с молоком.

До 7.30 тройняшек одевают, следующие полчаса они проводят в детских шезлонгах, пока мать готовит завтрак.

До 8.30 малыши и родители завтракают.

Затем дети полчаса спят, а с 9.00 до 10.30 – играют на полу на ковре, учась ползать, сидеть и так далее.

В следующие полчаса малыши выпивают свое дневное молоко и еще на полчаса засыпают.

Затем еще полчаса играют, а с 12.00 до 13.00 – обедают с родителями.

После обеда – полчаса просмотра обучающих мультиков, лежа в шезлонгах, и еще час сна.

С 14.30 до 16.00 дети играют, а затем отправляются с матерью на часовую прогулку в коляске.

С 17.00 до 17.30 – ужин, затем 20 минут спокойных игр под песенки и 10 минут чтения вслух.

С 18.00 до 18.45 – вечерняя ванна и укладывание на ночной сон.