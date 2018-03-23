пятница, 23 марта 2018 г.
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Как влюбить в себя парня: двадцать советов

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Каждая девушка скажет: влюбить в себя стоящего парня непросто. Мужик пошел разборчивый, привередливый и капризный. Опять же, "на 10 девчонок по статистике 9 ребят". Но все же эти таинственные способы околдовать, очаровать, приворожить и безнадежно влюбить в себя на всю оставшуюся жизнь избранного беднягу существуют.

Даем 20 советов, которые помогут тебе завоевать мужчину. А как их использовать – по одному или все одновременно – зависит от степени капризности кандидата в единственные и неповторимые, пишет Lady.tochka.net.

  1. Будь слабой и ранимой, ну хоть иногда. Это проверенный способ влюбить в себя парня. Ты не должна быть совсем беспомощной, но и каменной стеной тоже не стоит притворяться. Пусть мужчина чувствует себя рядом с тобой защитником, ведь мужчинам это необходимо.
  2. Не ограничивай свободу любимого. Он должен быть уверен, что ты не посягаешь на его независимость. Это потом ты скажешь, что боулинг по субботам отменяется, как и сауна по воскресеньям. А пока ты хочешь влюбить в себя парня, не ограничивай его свободу.
  3. Дай парню шанс самоутвердиться. Например, попроси его что-то сделать для тебя: починить компьютер, отвезти кота к ветеринару, поклеить обои. Только выбирай такое задание, с которым парень справится наверняка.
  4. Всегда интересуйся его мнением. Советуйся с ним по каждой мелочи, главное, чтоб он не подумал, что ты не в состоянии ничего решить сама. Так что не перестарайся.
  5. Позволяй ему соскучиться по тебе. Бывает, что девушка, в стремлении влюбить в себя парня, просто не отходит от него ни на шаг. Это в корне неправильно, и может иметь обратный эффект. Будь слегка таинственной: иногда внезапно исчезни, не договаривай до конца обо всех своих делах. Пусть помучается или даже поревнует.
  6. Скажи, что боишься семейной жизни. Хочешь влюбить в себя парня – расскажи ему о своих страхах, связанных с браком и семейной жизнью. Ведь большинство мужчин опасаются женщин, потому что считают, что им ничего не надо, кроме белого платья и обручального кольца. А ты вот возьми и выскажи обратное: я вот тоже не уверена, что замуж хочу, да и с детьми еще надо подождать.
  7. Будь всегда другой. Меняй что-то в своей внешности. Например, стиль одежды, макияж, прическу. В общем, будь загадкой для парня, если хочешь влюбить его в себя.
  8. Доверяй ему. Ни за что на свете не шпионь за любимым, не ройся в его бумагах, мобильном, компьютере. Во-первых, это унизительно для тебя, во-вторых, мужчины не любят, чтоб огранивали их свободу.
  9. Говори комплименты. Хочешь влюбить в себя парня – научись замечать и хвалить его позитивные черты. Мужчинам необходимо знать, что их ценят и уважают.
  10. Будь остроумной и ласковой. Твое чувство юмора может исправить даже самую патовую ситуацию. Помни, в стрессовых ситуациях важно не только правильно пошутить, но и подбодрить и поддержать.
  11. Будь общительной в компании его друзей. Общайся и поддерживай отношения с близкими для него людьми, постарайся подружиться с его друзьями. Пусть мужчина гордится, что ты его партнерша.
  12. Создай комфортные отношения. Когда ему будет уютно и хорошо рядом с тобой, он перестанет думать о построении семьи и отношений, а расслабится и начнет наслаждаться происходящим, тогда-то и появится настоящая любовь.
  13. Позволь парню наблюдать за процессом прихорашивания. Девушки обычно запрещают наблюдать за собой в моменты прихорашивания. Но ты сделай для любимого исключение. Это увеличит интимность ваших отношений. Но не переборщи, некоторые вещи мужчине все же лучше не видеть и не знать.
  14. Найди хобби для двоих. Пусть это будет приготовление блюд или выгул собак, выращивание рыбок или изготовление оригами. Все что угодно, лишь бы вам обоим это нравилось.
  15. Следи за здоровьем. Например, несвежее дыхание может стать непреодолимой преградой на пути к любви. Как и другие болезни, которых можно было бы избежать или вылечить.
  16. Следи за фигурой и осанкой. Никто не говорит, что надо голодать, чтоб влюбить в себя парня. Ведь тощая корова – не всегда газель. Однако помнить о мере необходимо. Ну и, понятное дело, сутулая девушка выглядит совсем плохо. Так что скорее на танцы, если хочешь найти любовь!
  17. Будь интересной. Читай, узнавай новости, чтоб с тобой было интересно беседовать. И научись разговаривать на языке парней: интересуйся тем, чем живет твой любимый. Тогда ты сможешь стать для парня настоящим другом, а не только очередной девушкой. А для парней это очень важно.
  18. Будь положительной и энергичной. Согласись, у вялой и апатичной девушки гораздо меньше шансов влюбить в себя парня.
  19. Не рассказывай на первом свидании все о себе. Будь загадкой хоть первые полгода отношений, не рассказывай о бывших любовниках, мужьях, отношениях. Пусть в ваших отношениях не будет теней прошлого.
  20. Будь собой! Искренность – главное условие для настоящей любви. Никакие ухищрения, если только это не связано с внешностью, не помогут влюбить в себя парня, если ты искренне не хочешь этого и не стремишься к любимому всей душой!

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