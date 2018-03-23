Как влюбить в себя парня: двадцать советов

Каждая девушка скажет: влюбить в себя стоящего парня непросто. Мужик пошел разборчивый, привередливый и капризный. Опять же, "на 10 девчонок по статистике 9 ребят". Но все же эти таинственные способы околдовать, очаровать, приворожить и безнадежно влюбить в себя на всю оставшуюся жизнь избранного беднягу существуют.