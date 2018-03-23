Поешь, пожалуйста: как голодание приводит к лишнему весу

Голодание и экстремальные моно-диеты никак не помогут тебе сбросить вес. Наоборот, это может только усугубить ситуацию и полностью сломать твой метаболизм. Более того, когда ты вновь начнешь есть (а давай будем честными, ты начнешь), весь потерянный вес вернется. И вот почему, пишет Хочу.

Вот несколько главных причин того, что голодание — очень плохая.

Ущерб организму

Недоедание держит наш организм в стрессе. Тело банально думает о том, что началась война и нужно запасаться силами. А значит, здесь может быть две развязки событий (в зависимости от твоего метаболизма, конечно). Первый исход — тело будет готовиться к войне и запасаться жировой прослойкой, чтобы выжить. Второй исход — для того, чтобы держаться на плаву и нормально функционировать, твое тело будет забирать все имеющиеся в запасе витамины и минералы. Из волос, кожи и мышц, которые могут стать очень слабыми и хилыми.

К черту метаболизм

Твой организм привык к тому, что он регулярно получает еду, питательные вещества, а значит, нормально функционирует. А при голодании, как мы уже говорили, он попадает в состояние стресса, что, в свою очередь, приводит к лишнему весу. Любой твой съеденный огурец или бананчик будет идти в лишний вес. Просто на всякий случай.

Это связано с тем, что при голодании и стрессе вырабатывается гормон кортизол, который и приводит к ожирению.

Дефицит энергии