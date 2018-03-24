Таллинская Неделя моды 2018: Monton вывел на сцену лемуров (Галерея)

На Таллиннской Неделе Моды эстонский модный бренд Monton представил коллекцию #nofilter, которая продемонстрировала на сцене яркие цвета и забавных лемуров. Благодаря своей коллекции Monton поощряет людей находить вдохновение в необычном и оставаться самим собой. Провокационно были продемонстрированы дерзкие хэштеги, чьи призывы создали для красивого дизайна спортивный контраст.
В коллекции Monton встретились две противоположности, которые вместе создали красивый симбиоз. Первая часть коллекции продемонстрировала настоящее буйство узоров и различных зверей, которых можно было найти в удивительных местах. Цветы встречались с полосками, яркие цветами с экзотическими узорами зебр, мягкий искусственный мех с графическими насекомыми и красующимися оленями. Сильные цветные узоры смело сверкали как на платьях и воротничках, так и на мужских майках. В свою очередь, новое, оригинальное сочетание шаблонов было разработано с множеством романтических деталей. Роскошные цветные воротники, манжеты из тюля и шитые эмблемы добавили к новейшей эклектике последний штрих. Ранее многократно экспонировавшееся на модных подмостках кружево на этот раз было сенсуально представлено в виде носков, рейтузов и боди.
Во второй части Monton представил свою лимитированную специальную коллекцию Talented, которая является самой смелой и заметной частью показа. Сцену захватил ностальгически свежий деним, который делает в этом сезоне настоящий comeback. Джинсы демонстрируют цвета от синего до фуксии. В коллекции представлены ткани с отрывными краями, в сочетании с различным бельём и цветовыми вариациями. Суровый характер джинсовой ткани смягчен пастельными голубыми и розовыми тонами, тонким кружевом и множеством тюля.
В дополнение к джинсам, самыми неожиданными персонажами на сцене были веселые лемуры, которые были представлены через цифровую печать или вышивку. Именно лемуры были источником вдохновения для создания этой коллекции. Наблюдая за их выразительной внешностью, невозможно оставаться равнодушным. Их яркая и игривая природа приносит радость нашим северным серым будням и помогает проявлять свою смелость.