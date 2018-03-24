Таллинская Неделя моды 2018: Monton вывел на сцену лемуров (Галерея)

В коллекции Monton встретились две противоположности, которые вместе создали красивый симбиоз. Первая часть коллекции продемонстрировала настоящее буйство узоров и различных зверей, которых можно было найти в удивительных местах. Цветы встречались с полосками, яркие цветами с экзотическими узорами зебр, мягкий искусственный мех с графическими насекомыми и красующимися оленями. Сильные цветные узоры смело сверкали как на платьях и воротничках, так и на мужских майках. В свою очередь, новое, оригинальное сочетание шаблонов было разработано с множеством романтических деталей. Роскошные цветные воротники, манжеты из тюля и шитые эмблемы добавили к новейшей эклектике последний штрих. Ранее многократно экспонировавшееся на модных подмостках кружево на этот раз было сенсуально представлено в виде носков, рейтузов и боди.

Во второй части Monton представил свою лимитированную специальную коллекцию Talented, которая является самой смелой и заметной частью показа. Сцену захватил ностальгически свежий деним, который делает в этом сезоне настоящий comeback. Джинсы демонстрируют цвета от синего до фуксии. В коллекции представлены ткани с отрывными краями, в сочетании с различным бельём и цветовыми вариациями. Суровый характер джинсовой ткани смягчен пастельными голубыми и розовыми тонами, тонким кружевом и множеством тюля.