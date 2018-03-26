Витамин С: откуда его черпать весной, чтобы укрепить иммунитет?

Отвар шиповника

Шиповник – замечательный источник витамина С в весенний сезон, позволяющий укрепить иммунитет и избежать простудных заболеваний. Достаточно залить измельченные ягоды шиповника холодной водой и довести ее до кипения, после чего проварить плоды на маленьком огне на протяжении 30 минут. Процеди отвар и разлей его по чашкам – чудодейственный напиток готов!

Квашеная капуста

Не знаешь, а каких продуктах есть витамин С? Один из них – привычная для нас квашеная капуста, из которой организм поглощает около 70% витаминов! Поэтому добавляй ее в качестве салата к гарнирам, мясу, бобовым и рыбе, чтобы пополнить запасы витамина С и предотвратить его недостачу.

Цитрусовые фреши

Для тех, кто придерживается здорового питания, фреш – вполне привычный напиток, ведь он заряжает организм огромным количеством витаминов и минералов. Весной старайся пить сок из цитрусовых фруктов, богатых витамином С. Еще один вариант – вкусные смузи из апельсинов, мандаринов и грейпфрутов – только попробуй и они прочно закрепятся в твоем меню!

Замороженные овощи

Витамин С можно найти в составе многих овощей: перец, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, зеленый горошек и редис. Так как в свежем виде найти эти продукты крайне сложно, советуем покупать их в замороженном виде. К сожалению, витаминов в них остается примерно 60-70%, но это намного лучше, чем ничего.

Зелень

В каких еще продуктах содержится витамин С? Замечательный их источник – весенняя зелень, которую можно купить на рынке или же вырастить на собственном подоконнике. Зеленый лук, петрушка, укроп салат и шпинат – выбор огромный. Добавляй зелень в салаты и пополняй свой запас витаминов, чтобы проводить весну активно и весело.

Морская капуста