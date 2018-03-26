понедельник, 26 марта 2018 г.
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Fitbit начинает контролировать женский менструальный цикл

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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Fitbit решил облегчить женщинам ежемесячную усталость от спортивных нагрузок и истощение. Теперь можешь воскресное бессилие заменить на подсчёт цикла. У женщины в среднем  450 менструальных циклов за всю жизни, но не все знают, как это на самом деле  работает.

Новое приложение помогает отслеживать ваше здоровье и тренировки, пишет Sõbranna со ссылкой на DailyMail. Согласно данным  Fitbit, в программу легко вводить информацию о вашем цикле, включая такие симптомы, как боль в голове или животе, угри и т. д. С помощью этого приложения вы можете отслеживать собственные изменения настроения.

Со временем накопленная информация поможет компании лучше информировать пользователя о влиянии цикла на сон, тренировки и здоровье. Мониторинг женского здоровья доступен пользователям Fitbit с мая 2018 года.

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