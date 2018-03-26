Fitbit начинает контролировать женский менструальный цикл

Fitbit решил облегчить женщинам ежемесячную усталость от спортивных нагрузок и истощение. Теперь можешь воскресное бессилие заменить на подсчёт цикла. У женщины в среднем 450 менструальных циклов за всю жизни, но не все знают, как это на самом деле работает.