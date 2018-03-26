Уроки чистоты: как правильно мыть кисти для макияжа

Виталия Шода, косметолог салона красоты Boys & Dolls:

«Думаю, ни для кого ни секрет, что использование грязных кистей для макияжа вредно, опасно и чревато различными ужасами: от банальных прыщей до всяческих неожиданных неприятностей. Кисти необходимо чистить регулярно – не реже одного раза в неделю, а желательно – раз в 3 дня. Есть несколько способов как это сделать: кисть можно смочить теплой водой, нанести немного шампуня или геля для душа и подставить под сильную струю щетиной вниз, чтобы ворсинки не растрепались. А чтобы окончательно уничтожить микробы, добавьте к моющему средству каплю эфирного масла чайного дерева или лаванды. Также вы можете взять гигиеническую салфетку и, смочив ее антисептиком, протирать кисть до тех пор, пока на салфетке не перестанут оставаться следы от косметического средства. Важное значение имеет и сушка кистей. Ни в коем случае не используйте для этой цели фен, а позвольте кисти высохнуть естественным путем».

Анна Митяева, визажист Rouge Bunny Rouge:

«Кисти являются одним из ключевых элементов создания макияжа. С их помощью нам становятся подвластны и загадочные дымчатые smoky eyes, и четкие графичные стрелки. Многие девушки задаются вопросом: как правильно ухаживать за кистями?

Первое правило – если вы не работаете визажистом, кисти – это ваш индивидуальный инструмент макияжа. Старайтесь избегать ситуаций, когда вы используете чужие кисти, за исключением визита к профессиональному визажисту. Второе правило – регулярное очищение. Кисти накапливают остатки косметики, чешуйки кожи и выделения кожного себума. Правильное очищение кистей – это секрет долгой их службы.

Можно ли использовать подручные средства для очищения кистей? Да! Вы можете воспользоваться жидким мылом или шампунем. Шампунь подходит для любого вида ворса, мыло я рекомендую исключительно для синтетического. Мыть кисти необходимо под теплой проточной водой круговыми движениями, либо в стакане или любой другой емкости (тоже круговыми движениями). Возможно вы видели специальные резиновые коврики для мытья кистей – на мой взгляд они могут полезны для тех, кто использует большой арсенал кистей каждый день.