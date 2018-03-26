Почему становятся любовницами?

Как видите, сплошные – «вышла замуж», а уж затем – «жили долго и счастливо». И нигде не написано: жила-была Принцесса, встретила она Прекрасного Принца и стала его Любовницей, а затем… Видимо, все дело в том, что «любовница» и «жили долго и счастливо» – вещи несочетаемые. И никто об этом не мечтает. И тем не менее, подобных историй не счесть, утверждает Dvorec.ru.

Так почему же становятся любовницами? Ведь изначально все мечтают о Прекрасном Принце, свадьбе и затем – жить долго и счастливо. Для некоторых счастливиц эта мечта сбывается. Другие встречают если не Принца, то по крайней мере симпатичного Огра (а многие Огры вполне могут сойти за Прекрасных Принцев, хотя бы для своих Принцесс, ведь не зря сказано, что красота Лейлы – в глазах Меджнуна, и обратное – тоже верно). И все они выходят замуж, а затем живут. Долго ли, счастливо ли – это уж как получится. Но есть и такие, которым не достается не то что Принцев, но даже и просто Огров. По крайней мере в личное пользование.

Что делать Золушке, чей Прекрасный Принц женился на другой? Вот так сложилась жизнь – не подоспела вовремя фея-крестная, не попала Золушка на заветный бал, а когда встретилась все же с Прекрасным Принцем – ах, а он уже женат! Как быть? Часть Золушек вздыхает и говорит: «Значит, это был не мой Принц», – отворачивается и уходит на поиски своего счастья. Другая часть считает, что брак Принца – чистая случайность, а любовь – она на то и любовь, чтобы оправдывать все, даже разрушение чужого брака. Эти Золушки становятся Любовницами Прекрасных Принцев. Так сказать, категория «Мы друг друга любим!».

А вот принцесса Фиона – сидит себе в башне в обществе огнедышащего дракона. И словом перекинуться не с кем. Является тут Прекрасный Принц и спрашивает: «Что, красавица, Огра ждем? А не надоело? Вдруг он и не придет никогда!». А Фиона уже сама в задумчивости – лучшие годы проходят, а Огра все нет и нет. Может, заблудился по дороге. А может, погиб, прорываясь к заветной башне. Принц, конечно, женат, но выбора ведь нет. Или сиди одна, или проводи время в его обществе. Хотя бы иногда (когда его жена из дому выпустит). И потом, если Огр все же явится, он и не узнает, что был такой Прекрасный Принц (уж Принц-то ему точно не расскажет!). Эта категория Любовниц – «Я не хочу быть одна!».

Белоснежка не сбежала из замка от злой королевы, а осталась дома. Королева умерла, и на Белоснежку свалились все заботы о Королевстве и Замке. И тут оказалось, что казна пуста, последнюю корку хлеба с куском сыра съели мыши, а платье – одно-единственное, уже молью погрызенное. А тут на пороге – Прекрасный Принц, готовый предоставить в распоряжение Белоснежки и платье, и баночку черной икры, и карету, и даже позаботиться о ее подданных. Категория – «Ищу спонсора».

Спящая Красавица проснулась сама по себе (может, бок отлежала), да и подумала – а зачем мне замуж выходить? Лучше я стану всемирно известной певицей! Но иногда все же хочется мужского внимания и ласки. А тут – Прекрасный Принц, который совершенно не претендует на свободу мировой знаменитости (он и не может, женат), зато готов быть под рукой, когда потребуется, обеспечивая требуемые внимание и ласку. Категория – «Брак мешает карьерному росту».

Бывают и другие причины, по которым женщины становятся любовницами. И, вроде, все у них хорошо. И карьера, и свобода, и даже любовь. Один только нюанс: о «жили они долго и счастливо» можно даже не мечтать. Любовница – это временно.