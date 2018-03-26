Почему замуж выходят не все

Когда говорят «замуж», то подразумевается зарегистрированный брак с обоюдными обязательствами. Сегодня он не очень потребен, потому как ничто не запрещает незарегистрированные отношения. Однако, как пишет Sex-news.ru, несмотря на такие свободные условия, мужчины все же женятся.

Женщины, выходящие замуж часто

На самом деле есть вид женщин, которые привлекают мужчин, вызывают у них чувства быть с ними и не отдавать никому, в конце концов, они хотят жениться на них.

Такие женщины всегда женственны, не боятся проявлять эмоции, имеют способности к ненавязчивому флирту и легкому общению. Законными женами становятся именно те женщины, которые готовы идти на взаимные уступки. И вовсе это не красота, манеры и прочие качества, которые мы привыкли считать главными.

Умение уступать – это совсем не полная податливость и потакания желаниям мужчины. Скорее всего, это мудрость или беспринципность – ну кто как расценит. Такие женщины могут с легкостью простить мужчину и согласиться с ним, так как у них не особо большой набор недопустимых принципов или обязательно должного.

Естественно, она не со всем согласна в законном браке, но, если все-таки придется развестись, она недолго будет пребывать в статусе свободной женщины.

У такой женщины есть еще одно преимущество – обыкновение жить вдвоем. С мужчиной она хочет быть женой. А не любовницей. И мужчины, с желанием создать семью, это чувствуют.

Один раз и на всю жизнь

Советовать подобное всем женщинам благоразумно, но неосуществимо. Каждая должна принять свое решение.

Если женщина состоит в долгом и благополучном браке, значит, она живет по иным правилам. Маловероятно, что она такая же непринужденная в общении, как женщина предыдущего вида. Однако она четко знает чего хочет от брака, отношений в целом и то, что может предложить мужчине взамен.

Когда находится «её» мужчина, вдохновленная отношениями женщина сразу меняется. Ее взор направлен только на него, в то же время и поза показывает, что она устремлена к нему. С «тем самым» человеком она моментально находит общие интересы. Это совсем не трудно. Обычно не разлучающиеся пары встречаются в кругу общих интересов – вместе занимались изучением японского языка, оберегали беспризорных животных или штудировали молекулярную физику.

В долгом браке основными составляющими являются общие интересы и дружба.

В жизни ни за кого

Женщины, которые желают выйти замуж, но не могут, в реальности самостоятельны и на подсознательном уровне сторонятся близких отношений, считает sex-news.ru. Полная самостоятельность не лучше обезличенности. Одинокие женщины привыкли отвечать только за себя и не хотят из-за боязни менять рамки: могут появиться дети. Может заболеть муж, также его могут уволить с работы, еще хуже – начнет пить. Поэтому женщины оставляют все, как и прежде. Подобные женщины, когда говорят о желании выйти замуж, подсознательно боятся этого и сами пытаются предотвратить замужество.

Этими причинами и объясняется парадокс постоянного замужества одних и ни одного у других. Люди живут по знакомому сценарию – кто-то в паре, а кто-то в ответе сам за себя.

Дабы не выйти замуж, одинокие женщины, сами того не подозревая, используют следующие приемы:

- избегают мужчин;

- отказываются от остальных, ожидая принца на белом коне;

- постоянно сетуют на жизнь, готовя мужчину к различным проблемам, если он вдруг женится на ней;

- апеллируют тем, что официальные отношения – это старый социальный институт;

- действуют на опережение, прекращая отношения, пока этого не сделал партнер.

Важно понять, что приняв свои трудности в общении с мужчинами, моментально и кардинально измениться - не получиться. В связи с этим, надо двигаться понемногу.

Необходимо изменить портрет принца, исключив абсолютно неосуществимое, тем самым, продвигая его к реальности.

Дать себе установку находить позитивный смысл в различных плохих ситуациях, а в мужчине – по меньшей мере, одну хорошую черту.

Перестать говорить о том, что выйти замуж желают исключительно дуры. Это ловушка: или вы не выйдете замуж, или он не оформит отношения с дурой.