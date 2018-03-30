Женское обрезание: кому и зачем его делают в 21 веке

Сомалийская топ-модель, а ныне писательница и правозащитница Варис Дирие так описала свой трагический опыт в книге «Цветок пустыни: «Я обнаружила полоску кожи, совершенно гладкую, если не считать идущего посередине шрама, вроде застежки-молнии. И эта «молния» была плотно застегнута. Мои половые органы были запечатаны накрепко, и ни один мужчина не сможет проникнуть туда до моей первой брачной ночи, когда муж либо разрежет эту преграду ножом, либо просто разорвет руками».

Перед началом половой жизни и во время родов иногда приходится делать рассечение. Самый варварский тип женского обрезания практикуется в Сомали, Нигерии, Эфиопии, Мали, на севере Судана и в Джибути.

При этом матери сами приводят дочерей на процедуру, которая проводится в атмосфере строжайшей секретности. Хирургические вмешательства, как правило, делаются либо пожилыми женщинами, назначенными для этой миссии, либо обычными акушерками. В некоторых общинах операция может проводиться просто родственниками, а иногда и парикмахерами, которые, бывает, используют для этого бритвенные принадлежности. Практика осуществляется специальными ножами, ножницами, скальпелями, бритвенными лезвиями. В особенно глухих деревнях (в основном, африканских) используются осколки стекла. Если обрезание делает не врач, то ни о каком обеззараживании и обезболивании речь вообще не идет.

Риски для здоровья

Калечащие операции на женских гениталиях имеют серьезные последствия для здоровья девочек и женщин. Степень тяжести осложнений зависит от типа процедуры, навыков «хирурга», чистоты инструмента и санитарных условий, в которых выполняется обрезание. Немалую роль играет и общее состояние здоровья девушки. Самые плачевные последствия бывают после проведения инфибуляции, но риски есть и при первых двух типах.

Гинеколог Аида Акбиева утверждает, что в условиях антисанитарии, в которых зачастую проводятся операции, риск возникновения воспаления или заражения крови (сепсиса) огромен. «Опасность для здоровья женщины может также возникнуть от неумелых рук оперирующего. Зачастую это человек без медицинского образования, не говоря о том, что это не врач. Если в момент процедуры травмировать близлежащие артерии, запросто может возникнуть кровотечение. После хирургического вмешательства рана может долго заживать, что чревато образованием выраженных рубцов и кист. Могут беспокоить сильные постоянные боли, что впоследствии приводит к депрессиям», — поведала медик.

Действительно, по данным ВОЗ, непосредственные осложнения включают отек половых органов, лихорадку, кровотечение, инфекции, проблемы с мочеиспусканием, повреждение окружающей ткани, болевой шок и даже смерть.

«Они стали жертвами обрезания, погибли. Чему же тут удивляться, если вспомнить, в каких условиях совершается операция. Что поистине удивительно — это то, что хоть кто-то из нас выжил!» — писала Варис Дирие.

Женское обрезание может стать причиной бесплодия, осложнений во время родов и многих других заболеваний.

Как жить дальше?

Вдобавок ко всему, у женщины пропадает функция первичного «полового ответа». Психолог, сексолог, эксперт сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр «СЕКС.РФ» Наталья Романовская замечает, что клитор является самой чувствительной эрогенной зоной на теле женщины и отвечает за физиологическое возбуждение и выделение смазки. Соответственно, любой половой акт автоматически становится болезненным.

«Если говорить о психологическом состоянии женщины, которая подверглась подобной операции, то оно равно шоку от пережитого сексуального насилия. Ущерб, который наносит удаление клитора здоровью женщины, огромен: от посттравматического синдрома, психоза и фантомных болей до потери интереса к жизни, — рассказывает Наталья. — Отсутствие чувствительности половых органов и какой-либо сексуальной активности (и заинтересованности в ней) в итоге может привести женщину к глубокой депрессии. При этом удаление клитора не делает женщину бесполой, она по-прежнему полноценна в любом смысле этого слова».