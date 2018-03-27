Витаминная достаточность

Вроде бы логично: за зиму мы потратили массу энергии, запас полезных веществ истощился. И с первыми лучами яркого солнца мы ощущаем бессилие, волосы выпадают, кожа сохнет, зрение ухудшается, в общем, никакой радости. Раньше мы оперировали словом «авитаминоз», однако, строго говоря, это понятие было неточным:

Авитаминоз — это полное отсутствие одного из витаминов в организме. Такое явление встречается крайне редко в наше время;

Гиповитаминоз — недостаток одного из витаминов. Куда более распространенное заболевание, причем оно практически не проявляется.

Ирина Евгеньевна Попова, врач-диетолог и терапевт австрийского центра здоровья Verba Mayr считает, что вокруг этих двух недугов много заблуждений:

— В большинстве случаев то, что принято называть весенним гиповитаминозом, на самом деле таковым не является. Истинный авитаминоз и гиповитаминоз могут возникнуть в состоянии длительного голодания, что в современном мире встречается исключительно редко.

Проблема гиповитаминоза существовала раньше, когда свежие овощи и фрукты круглый год считались большой редкостью. Однако современный человек чаще переедает, чем недоедает, так что дефицит большинства витаминов исключен. Поэтому для предотвращения развития гиповитаминоза достаточно поддерживать разнообразный рацион.

— Это относится ко всем витаминам?

— Существуют два витамина, недостаток которых невозможно компенсировать с помощью различных диет. Речь идет о витаминах D и B12.

Витамин D вырабатывается меланоцитами кожи под воздействием солнечного света. Взрослому человеку для обеспечения суточной потребности в этом витамине необходимо находиться на солнце всего лишь15 минут в день. Большинство жителей России проживает севернее 42-й параллели, где количество солнечных дней в году не более шестидесяти. Дефицит солнечного света приводит к недостатку витамина D в организме, который по статистике наблюдается примерно у 80% населения.

Между тем, роль витамина D в организме человека трудно переоценить. В настоящее время он рассматривается не просто как витамин D, а как D-гормон, так как участвует в регуляции фосфорно-кальциевого обмена в костях, синтезе половых гормонов, построении миелиновых оболочек нервных клеток, способствует выработке серотонина, повышая стрессоустойчивость, является репродуктивным прогормоном, предотвращающим развитие бесплодия.

Обычный ежедневный рацион человека недостаточно компенсирует дефицит витамина D, поэтому восполнить недостаток этого витамина возможно только лишь с помощью лекарственных препаратов. Суточная дозировка витамина D назначается врачом после анализа количественного содержания этого вещества в крови.

Рекомендуется также ввести в рацион больше продуктов, богатых витамином D, среди них яичный желток, печень рыб, морепродукты, сливочное масло, сообщает 7days.ru. Однако, многие как раз стараются ограничивать их потребление, поскольку следят за весом, а это приводит к дефициту витамина D.

— Что вы можете сказать о витамине B12?

— Этот витамин отвечает за образование эритроцитов — красных кровяных клеток, снабжающих все тело кислородом. Кроме того, B12 активно участвует в метаболизме жирных кислот и аминокислот, помогает усваивать фолиевую кислоту и способствует высвобождению энергии. Дефицит витамина B12 наблюдается чаще всего у вегетарианцев, лиц, исключающих из рациона мясо, людей старше 50 лет, хронических алкоголиков.

В продуктах питания В12 содержится не так много, кроме того, его усваиванию мешают заболевания желудочно-кишечного тракта. Компенсировать недостаток витамина B12 возможно только с помощью инъекционных и пероральных лекарственных препаратов.