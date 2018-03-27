Пэрис Хилтон потеряла кольцо с 20-каратным бриллиантом, подаренное ей женихом

Обнаружив пропажу, Крис, как настоящий джентльмен, незамедлительно начал поиски кольца. Все стояли на ушах и искали драгоценность, в том числе и служба охраны клуба. «Служба охраны проверила весь VIP-зал. Люди ползали про полу, под ногами посетителей, под столами, отодвигали кресла,» – рассказывает очевидец изданию PageSix.

Но пропажа вскоре нашлась в ведерке со льдом за соседним столиком. Обнаружить кольцо было сложно, но удача была на стороне будущих молодоженов. «Удивительно, что они вообще нашли его среди кубиков льда. Пэрис с облегчением вздохнула, когда кольцо вернулось на ее палец», – заключил инсайдер.

О помолвке Пэрис объявила в своем инстаграме. Зилка потратил на колечко полтора миллиона фунтов - об этом рассказал дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин. «Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой», - рассказывает Грин о выборе кольца.

Украшение было изготовлено всего за пару дней. Когда пришло время оценить работу ювелира, Крис явно очень занервничал. «Он очень хотел забрать кольцо, прежде чем они отправятся в Аспен, так как собирался сделать предложение именно там. Когда он открыл коробочку, его буквально начало трясти», - рассказывает мастер.

Зилка решил сделать Пэрис настоящий сюрприз. Он тщательно скрывал изготовление кольца. «Он хотел сделать все идеально. Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это», - добавил Грин.