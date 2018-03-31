Четыре правила выбора качественного коньяка

4 правила помогут выбрать качественный коньяк и не теряться в ассортиментах магазинов.

Происхождение

Как упоминалось выше, коньяком могут называться лишь те напитки, которые были изготовлены строго в границах его изобретения во Франции. Виноградным бренди называются те алкогольные напитки, которые были произведены в таких странах:

Грузии;

Молдове;

Украине;

России и других.

Сомневаться в качестве настоящего коньяка, который был изготовлен во Франции, не стоит. Технологию и все этапы производства напитка строго регулирует государство, ведь не зря история именитых марок насчитывает уже сотни лет. Качество напитков других марок, не принадлежащих Франции, контролируется не так тщательно.

Цена

Приобрести хороший коньяк за низкую цену практические невозможно. Причиной этому является процесс изготовления напитка. Для одного литра коньяка по технологии производства используется 10 литров вина и много лет выдержки. Настоящий напиток, изготовленный во Франции просто не может обойтись покупателю за копейки. По такой низкой цене нередко продаются «фальшивые» напитки.

Место покупки

Приобретать коньяк лучше в специализированных магазинах и тех супермаркетах, где вам могут предоставить сертификат качества на определенный напиток. Так вы уменьшите риск покупки подделки.

Выдержка

Перед выбором напитка стоит ознакомится с маркировкой, которая указывает на выдержку. Чем дольше выдерживался коньяк, тем дороже он будет стоить. Коньяки бывают: