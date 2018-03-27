Какие аксессуары приобрести для велосипеда?

обираться на велосипеде быстро можно до работы, до школы или университета. На нем спокойно можно съездить в магазин, несмотря на то, где вы живете. Город или село – не важно, ведь двухколесный друг будет с вами всегда и поможет добраться до любого места. Покупая велосипед многие не задумываются, что одного транспортного средства для комфортного передвижения будет недостаточно. После его покупки нужно приобрести еще немалое количество аксессуаров, которые помогут обеспечить сохранность транспорту, красоту и функциональность.

Замки

После покупки транспортного средства, велосипедист должен задуматься о том, как он будет обеспечивать сохранность своего велосипеда. Преступная деятельность возрастает и оставлять своего «железного друга» без присмотра не стоит. Отправившись на пять минут в магазин или оставив велосипед на стоянке, вы сможете вернутся и просто не обнаружить свое недавнее приобретение. Справиться с кражами помогут специальные замки. Очень часто используются железные цепи, которые закрываются на замок. Он открывается ключом, который находится только у владельца. В интернет-магазине «Ультраспорт» представлены такие виды замков:

Трос-замок;

Велозамки на дисковый тормоз;

Цепь-замок.

Багажники

С помощью велосипеда можно перевозить различные вещи. Правда, не каждая модель оснащена багажником. Его можно приобрести в интернет-магазине «Ультраспорт». Выберите подходящую расцветку, форму и вместительность и оформите заказ.

Инструменты

Во время поездки на велосипеде любого может внезапно настать неприятность. Поломки происходят по разным причинам, и владелец колесного транспортного средства должен быть всегда в полной готовности. Приобретите инструменты и всегда берите их с собой.

Насосы