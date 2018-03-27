Как преодолеть стресс при помощи смеха?

Наука, изучающая воздействие смеха на организм, называется «гелатология» (от греческого «гелос» — смеяться).

Смех — это особый способ дыхания, пишет Dvorec.ru. Когда человек смеется, вдох его продлевается, а выдох укорачивается, легкие полностью освобождаются от воздуха за счет интенсивности дыхания. Когда человек находится в стрессовом состоянии, выделяется большое количество гормонов — адреналина и кортизона. Смеясь, мы снижаем уровень этих гормонов до минимума, помогая организму вырабатывать эндорфины — гормоны, притупляющие душевную и физическую боль.

Полезно приучить себя даже в самой напряженной обстановке видеть комическое. Умение посмеяться над собой в самые трудные моменты своей жизни характеризует сильных людей. Страхи, стрессы, форс-мажор — это всего лишь задачи для решения, а не безнадежные проблемы. Любая неприятность — не повод огорчаться и переживать, а повод включать позитивное мышление и двигаться дальше! Смеясь, мы преодолеваем стрессы, становимся общительнее, избавляемся от злости и обиды, сбрасываем негативные эмоции.

Смех снимает напряжение и помогает разрядить обстановку,

Для снятия стресса могут быть полезны простые упражнения на скандирование:

• Передвигайтесь по комнате и около каждого предмета мебели восклицайте: «Хо- хо, ха-ха, хи-хи!»

• Сделайте вид, что говорите по мобильному телефону, отвечая воображаемому собеседнику: «Хо, хо, ха, ха».

• Представьте какого-либо человека, погрозите ему пальцем и мстительно выкрикните: «Ха!»

• Уприте руки в бока, посмотрите на себя в зеркало, спросите себя: «Почему я?» И рассмейтесь: «Ха-ха-ха».

Каждое упражнение со скандированием нужно выполнять 1-2 минуты. Затем сделать глубокий вдох и растяжку. Сочетание глубокого дыхания, растяжек и скандирования «хо, хо, ха, ха» хорошо стимулирует, активизирует диафрагму, легкие и мышцы живота.

«В дом, где смеются, приходит счастье», — говорится в японской пословице. Путь к счастью начинается с улыбки. Она запускает физиологический механизм, в результате действия которого «отправляется» позитивный сигнал головному мозгу. Начав утро с улыбки, можно улучшить свое эмоциональное состояние, дать заряд хорошему настроению на весь день.

Стать немного счастливее помогут: просмотр комедийных фильмов, чтение юмористической литературы (книги, журналы, стишки-пирожки, анекдоты), общение с позитивно настроенными людьми, отправка знакомым веселых смайликов, просмотр фотографий с улыбающимися и смеющимися лицами, воспоминания о приятных событиях, смех перед каждым приемом пищи, подписка на группы юмора в социальных сетях, умение переводить негатив в позитив.