Что делает брак удачным?

Актуально ли в наше время ждать большой и светлой любви? У нас есть два противоположных мнения, основанных на жизненном опыте, пишет Dvorec.ru.
«Заключайте компромиссный союз!»
Английская писательница Сьюзи Хендерсон:
Что лучше - жить одной или заключить компромиссный союз? Мой совет - заключайте компромиссный союз! Забудьте о страсти или глубокой душевной связи. Не отвергайте мужчину только из-за того, что вас раздражает какая-то его привычка или если вы, например, считаете, что у него начисто отсутствует эстетическое чувство. Раз вы хотите иметь семью, надо идти на компромисс. Это - единственный путь. Выходить замуж без особых иллюзий - в долгосрочной перспективе более многообещающий вариант. Те, кто выходит замуж по большой любви и с большими ожиданиями, с каждым годом будут все больше разочаровываться.
Договоритесь с собой
Несмотря на то что компромиссные союзы постепенно становятся трендом, их в обществе по-прежнему почему-то не очень одобряют. В нашей культуре принято «ждать любви, большой и чистой» (хотя, чтобы понять, что это на самом деле такое, достаточно посмотреть статистику разводов). Беда в том, что все мы выросли, идеализируя брак. Мы искренне верили, что браки заключаются на небесах и что для союза двух людей нужна какая-то божественная искра.
Сейчас это уже кажется мне очевидным, но раньше я не понимала, что для хорошего брака нужны несколько иные качества, нежели для хорошего романа. Брак - это не праздник страсти и не космическая связь. Это - игра в команде.
На практике мои замужние подруги не проводят много времени со своими мужьями - почти все их время занимают работа и дети. Так что если он - порядочный человек, который может вынести мусор, установить в машине сиденье для ребенка и заработать деньги, то так ли уж важно, будет ли он вашим Принцем на Белом Коне?
На чаше весов
Когда приоритеты меняются и хочется создать семью, меняются и критерии выбора. Один кандидат кажется недостаточно обходительным и светским, но из него может получиться прекрасный отец. У другого может быть невысокий рост и смешной формы нос, но именно он может вам на самом деле подходить. Моя подруга Рене, которая давно замужем, прислала мне по электронной почте такой совет: «Даже если он не главная любовь твоей жизни, достаточно, если ты будешь уважать его за интеллект, а он будет в состоянии тебя рассмешить и оценить. Последних мужчин много среди немолодых, полноватых и лысых. Тем более что рано или поздно они почти все лысеют».
Но если считать, что все браки подразумевают какую-то долю компромисса, где проходит эта черта между компромиссом и браком по расчету? И с какого возраста эта черта начинает стираться?
Не стоит тянуть
Брак-компромисс - это вариант скорее для женщин. Мужчины идут на компромисс гораздо реже, и даже если они это делают, то особо по этому поводу не переживают. Мой приятель Гейб, которому 43 года, недавно расстался с женщиной, которая ему очень нравилась. Все бы хорошо, но она якобы «не могла найти общий язык с его друзьями». Он разорвал отношения и совершенно не жалел об этом. Одна моя подруга, которая рассталась с мужчиной потому, что «он не любил читать», сначала тоже не жалела. Но сейчас считает иначе: «Если бы я вышла замуж без большой любви в 33 года, то, возможно, всю оставшуюся жизнь потом думала, что могла бы найти себе что-нибудь получше. Теперь-то я знаю точно, что это не так. Но годы уже ушли».
«Лучше сделать и пожалеть!»
Среднестатистическая европейская женщина получает высшее образование к 23 годам, престижную и высокооплачиваемую работу к 30-35, собственное жилье в дорогом районе к 35-40. Можно оглянуться вокруг, выбрать спутника жизни и начинать размножаться.
Однако выбор спутника жизни в 35 лет является куда более сложным мероприятием, чем биржевая игра на понижение или принятие решения по слиянию компаний.
Потому как:
- выбирать негде. Вы давно не ходите на дискотеки и в ночные клубы, где можно познакомиться с кем-то просто потому, что в темноте понравился Его запах.
- выбирать особо и не из кого. Во-первых, см. выше. Во-вторых, ровесники и люди чуть старше не рассматривают вас в качестве подруги навсегда - в таковом качестве пребывает или давнишняя (еще с первого курса!) жена, или очень молоденькая длинноногая русалка, не обремененная идеей высшего образования и высокоопла-а-а-а!..
- и вообще отстаньте, завтра в 9 утра у меня совещание.
И тем не менее каждая Среднестатистическая Европейская Женщина, возвращаясь со своей престижной работы в свой дом в дорогом квартале, понимает:
а) жизнь идет. Годы торопят. Организм начинает капризничать;
б) никто из нас в 35 не выглядит лучше, чем в 20.
И при всем этом 99% среднестатистических и так далее женщин продолжают верить в Большую Настоящую Любовь!
Любовь или... благодарность?
Кстати, а почему мы все время говорим о любви? Может, стоит задуматься, что основой для брака - именно брака, а не романа, - может быть и иное чувство - ну, к примеру, благодарность? Или физическая страсть? Или даже общая ненависть?
Нет и не может быть общего для всех рецепта с указанием: «пол-литра воды, кило валерьянки, 2 корешка женьшеня (привязывать поутру) и восемь волосков из хвоста горного верблюда кипятить в чугунном горшке до 31 ноября». Не должно быть общей колеи - если вы в нее попадаете, то это уже не ваша жизнь, а плохое приложение к мыльной опере из телевизора. И советовать я не буду.
Я - лично я - вышла замуж по безумной, как мне казалось, любви и родила старшую дочку в 18. Развод не замедлил воспоследовать - редко когда безумная любовь в 18 лет оказывается настоящей. Бывает, но редко. Все кончилось очень быстро и легко... А лет пять назад ко мне пришел лейтенант милиции с Курского вокзала г. Москвы и попросил опознать по фотографии тело бомжа, которого сочли моим бывшим мужем. У меня опознать не получилось - прошло почти 30 лет, но я вспомнила, какая у него на руке была татуировка. Так и не знаю, кто это был и помогло ли это милиции.
Я - лично я - вышла замуж второй раз в 26. Через 15 лет совместной жизни я с удивлением обнаружила, что выходила-то совсем за другого человека. Это, наверное, общая беда всех браков, которые длятся достаточно долго: выходишь замуж, кажется, за свой идеал и... начинаешь его менять, переделывать, перекраивать. Получившееся в результате годится кому-то другому, не вам. Моей младшей дочери сейчас 21 год, и мой нынешний муж говорит, что я в нее влюблена. Наверное, он прав - он вообще редко ошибается. Моему внуку 10 лет, и он называет меня по имени и отчеству.
Сейчас я - лично я - замужем в третий раз. За человеком, которого любила 25 лет назад. Все вернулось, все оказалось правдой. Кто сказал, что не существует на свете настоящей, верной, вечной любви?.. Пусть отрежут лгуну его гнусный язык!
Так вот - сегодня, глядя на свою собственную жизнь с высоты прошедших браков и не-браков, любовей, приобретений и потерь, расставаний и рыданий, я точно вам говорю: лучше сделать и пожалеть - чем не сделать и пожалеть.