Что делает брак удачным?

«Заключайте компромиссный союз!»

Английская писательница Сьюзи Хендерсон:

Что лучше - жить одной или заключить компромиссный союз? Мой совет - заключайте компромиссный союз! Забудьте о страсти или глубокой душевной связи. Не отвергайте мужчину только из-за того, что вас раздражает какая-то его привычка или если вы, например, считаете, что у него начисто отсутствует эстетическое чувство. Раз вы хотите иметь семью, надо идти на компромисс. Это - единственный путь. Выходить замуж без особых иллюзий - в долгосрочной перспективе более многообещающий вариант. Те, кто выходит замуж по большой любви и с большими ожиданиями, с каждым годом будут все больше разочаровываться.

Договоритесь с собой

Несмотря на то что компромиссные союзы постепенно становятся трендом, их в обществе по-прежнему почему-то не очень одобряют. В нашей культуре принято «ждать любви, большой и чистой» (хотя, чтобы понять, что это на самом деле такое, достаточно посмотреть статистику разводов). Беда в том, что все мы выросли, идеализируя брак. Мы искренне верили, что браки заключаются на небесах и что для союза двух людей нужна какая-то божественная искра.

Сейчас это уже кажется мне очевидным, но раньше я не понимала, что для хорошего брака нужны несколько иные качества, нежели для хорошего романа. Брак - это не праздник страсти и не космическая связь. Это - игра в команде.

На практике мои замужние подруги не проводят много времени со своими мужьями - почти все их время занимают работа и дети. Так что если он - порядочный человек, который может вынести мусор, установить в машине сиденье для ребенка и заработать деньги, то так ли уж важно, будет ли он вашим Принцем на Белом Коне?

На чаше весов

Когда приоритеты меняются и хочется создать семью, меняются и критерии выбора. Один кандидат кажется недостаточно обходительным и светским, но из него может получиться прекрасный отец. У другого может быть невысокий рост и смешной формы нос, но именно он может вам на самом деле подходить. Моя подруга Рене, которая давно замужем, прислала мне по электронной почте такой совет: «Даже если он не главная любовь твоей жизни, достаточно, если ты будешь уважать его за интеллект, а он будет в состоянии тебя рассмешить и оценить. Последних мужчин много среди немолодых, полноватых и лысых. Тем более что рано или поздно они почти все лысеют».

Но если считать, что все браки подразумевают какую-то долю компромисса, где проходит эта черта между компромиссом и браком по расчету? И с какого возраста эта черта начинает стираться?

Не стоит тянуть