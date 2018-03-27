Шесть признаков того, что вы едите слишком много сахара

Сегодня принято демонизировать сахар как никогда: многие нутрициологи (а вслед за ними и звезды-приверженцы здорового образа жизни) считают, что сахар не просто вреден, а опасен для здоровья. Но есть и другая точка зрения: ее суть в том, что крайности вредны во всем, и сахар можно употреблять, но лишь в умеренном количестве. Правда, как всегда, где-то посередине: доказано, что сахар разрушает коллагеновые волокна, однако при разумном потреблении он вряд ли нанесет сокрушительный вред здоровью. Хочется сохранить молодость кожи надолго? Тогда лучше ограничить количество конфет и других источников рафинированного сахара в рационе.

Теперь разберемся, как понять, что вы едите слишком много сладкого – и что пора бить тревогу. Если хотя бы один-три признака – это про вас, значит, пришла пора избавляться от сахарной зависимости. А она, как утверждают врачи-диетологи, очень похожа на наркотическую.

1. Вам постоянно хочется сладкого

Это тот самый пункт, который в полной мере отражает «родство» сахарной и наркотической зависимостей. Чем больше вы употребляете «запрещенный» продукт – тем больше вам его хочется. В итоге вы начинаете жаждать все новых порций, потому что при каждом приеме сахара в пищу тело дает гормональный ответ, а затем случается резкий спад. В итоге организм сигнализирует о том, что ему нужно больше и больше рафинада – а вы кладете в рот конфету за конфетой.

2. В течение дня энергичность сменяется упадком сил

Смена периодов подъема и упадка сил логично следует из предыдущего пункта. Цепочка строится так: «прием сахара – выброс инсулина – подъем энергии». Так образуется «быстрая» энергия, которой хватает ненадолго, поэтому после нее образуется энергетическая яма. «Падая» в нее, вы чувствуете упадок сил и становитесь медлительны. Если вы можете отследить такие резкие смены состояния в течения дня, это повод пересмотреть свое ежедневное меню. Стабильный уровень сахара в крови обеспечивает и стабильный уровень энергии, а резкие скачки глюкозы, соответственно, негативно сказываются на вашей работоспособности.

3. Частые вспышки акне

«Неконтролируемое потребление сахара ведет к разбалансировке выработки гормонов, – говорит доктор Ребекка Казин, дерматолог вашингтонского Института дерматологической лазерной хирургии. – Это может провоцировать вспышки акне и розацеа (покраснения)». Проявляются они обычно спустя несколько дней после сладкого праздника живота. Поэтому врач рекомендует: если вы замечаете подобные реакции кожи, в первую очередь, исключите из рациона сладости. А вот если это не поможет – тогда стоит поискать другие причины проблем с кожей.

4. Вы замечаете, что постоянно понемногу прибавляете в весе

В последнее время с трудом влезаете в любимые джинсы? Тогда задумайтесь о том, сколько конфет с чаем съедаете в день. Когда ваш десерт попадает в организм, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин. Он, в свою очередь, доставляет глюкозу в клетки и позволяет извлекать из нее энергию. Если сахара слишком много, выработка инсулина тоже повышается. В результате может развиться резистентность к этому гормону, из-за которой клетки не смогут использовать глюкозу по назначению. А тут и набор веса не заставит себя ждать (помимо более серьезной проблемы – риска развития диабета).

Опасность кроется в потреблении скрытых сахаров (они есть в большинстве даже несладких готовых продуктов): в цельнозерновых хлебцах, соках, обезжиренных продуктах, йогуртах и многом другом. В 2014 году ВОЗ даже предлагала увеличить налоги для производителей сладкой газировки, чтобы снизить ее потребление и тем самым предотвратить ожирение. Однако решение так и не было принято.

6. Привычное сладкое уже не кажется таким сладким

Избыточное потребление сахара влияет на вкусовые рецепторы: они перестают воспринимать вкус так же тонко, как раньше. В итоге, чтобы ощутить сладость в полной мере, вам требуется, чтобы она была как можно интенсивнее. Поэтому не спешите класть в вечерний чай лишнюю ложку сахара – лучше, наоборот, положите на одну меньше.

А вы замечаете у себя какие-то из этих признаков?