Почему наши волосы стареют и как им помочь

Не все так печально: современные методики воздействия обеспечивают не только качественную профилактику, но и помогают замедлить процесс «увядания» волоса, пишет Cosmo.ru.

Разбор деталей: «жизнь волоса»

Чтобы понять, что происходит, когда волосы начинают стареть, стоит разобраться с процессом их роста. Немного теории: нормальный цикл роста волоса включает в себя несколько этапов. Это продолжительный период роста, который занимает от 2 до 6 лет — в зависимости от генетики, места проживания; затем следует короткий переходный период продолжительностью 2−3 недели; далее идет 12-недельный период покоя, когда старый волос удаляется, уступая место для роста нового волоса; и, наконец, «стоп-момент» — это паузы в цикле роста,когда волосяной фолликул остается пустым.

В целом у нашей копны есть определенная обязательная программа: волосы«запрограммированы» на 10 жизненных циклов. Однако их продолжительность различна и зависит от генетики.

Исходя из этой формулы, получается, что волосы начинают стареть довольно рано — после 22 лет (именно этим и объясняется появление ранней седины). Тем счастливчикам, кого эта проблема беспокоит в возрасте 50+, повезло — у них наблюдается позднее старение волос. Средний возрастной рубеж приходится на 45−50 лет.

Ускорители старения волос

Внимание на режим

Признайся, ты подумала про рацион? И попала в самую точку! Научно доказано, что режим питания влияет на качество волос, а также на их объем. Но не все так просто: вторым важным моментом является психическое здоровье. Поэтому очень важно следить за режимом дня, уделять достаточно внимания себе любимой и уметь правильно отдыхать.

Коварное солнце

Наверняка ты сотни раз слышала о том, что, пребывая на солнце, волосы нужно защищать. Дело в том, что УФ-излучение (когда ты загораешь на берегу моря или банально идешь по улице) провоцирует деградацию эластина и коллагена в коже, скрытой под волосами. Это,в свою очередь, вызывает изменение толщины и плотности эпидермиса, увеличение воспалительных клеток и нарушение работы пигментных клеток. Все эти симптомы — предвестники выпадения волос. Что делать? Не забывать об уходе за кожей головы, который также обеспечивает красивые здоровые волосы.

На будущее: профилактика и уход за волосами

Самое изученное и оправданное anti-age средство для волос — применение метаболических комплексов, которые содержат аминокислоты, витамины, кератин и парааминобензойную кислоту. Такой «микс» дает мощный эффект воздействия сразу по нескольким направлениям: он обеспечивает общеукрепляющее, регенерирующее, антиоксидантное, детокс-действие,а также восполняет дефицит нутриентов и витаминов в организме.

Кроме того, хорошо работают мезо- и PRP-терапия, обеспечивающие быструю коррекцию возрастных изменений в области волосяного фолликула.

Очень полезны и трихологические пилинги. Они способствуют глубокому очищению кожи и удалению отмерших слоев эпидермиса. А еще эта процедура оказывает противовоспалительный эффект, поддерживает антиоксидантный статус кожи и улучшает проникновение лекарственных средств (сывороток, ампульных средств и лосьонов) к зоне фолликула.