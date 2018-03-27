Ароматный гороскоп: какой парфюм подходит тебе по знаку зодиака

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Овен

Черты характера: дерзкие, энергичные, импульсивные, страстные, уверенные в себе.

Цитрусовые, смешанные с цветочными ароматы — идеальное сочетание для девушек,рожденных под огненным знаком Овна. Цитрус, как известно, стимулирует ощущения и чувства, а также активизирует наш мозг. Если ты Овен, то особое внимание обрати на парфюмы, в которых преобладают ароматы американской розы, а также жимолости,жасмина, имбиря и древесной сосны.

Идеальный парфюм для тебя: причудливо переплетающиеся запахи иланг-иланга, цветка апельсинового дерева, жасмина и сандала Chanel № 5.

Телец

Черты характера: терпеливые, надежные, уверенные в своих силах и желаниях, верные, честные.

Цветок Тельца — это цветущая роза, поэтому любой аромат на розовой основе прекрасно тебе подойдет. Более того, Телец — знак Земли, поэтому сандаловое дерево, немного специй и легких древесных аккордов идеально подчеркнут твой задорный и экспрессивный характер. Второй вариант — ароматы на основе мускуса, с нотами фиалки, гиацинта или персика.

Идеальный парфюм для тебя: нотки бодрящего мускуса, свежей розы, сандала и магнолии в аромате Kenzo Once Upon a Time pour Femme.

Близнецы

Черты характера: остроумные, активные, гибкие в общении, любят быть в центре внимания.

Близнецам определенно подойдут легкие, энергичные ароматы с нотами цитрусов. Наш совет — розовый грейпфрут. Другой вариант — мягкие и душистые ароматы на основе ландыша или фиалки — они успокоят твою бурную натуру и помогут расслабиться.

Идеальный парфюм для тебя: острый грейпфрут, смешанный с богатыми древесными нотками от Chloe Love Story.

Рак

Черты характера: тихие, заботливые, домоседы по натуре, творческие.

В деле красоты Раки, как никто другой, олицетворяют естественность и романтичность. Если ты родилась под знаком Рака, то тебе определенно подходят ароматы белых цветов: гардения, белая сирень, белая роза, жасмин, жимолость. Но это вовсе не значит, что стоит оградить себя от экспериментов — пробуй смешивать разные цветочные ароматы с легкой и ненавязчивой основой.

Идеальный парфюм для тебя: изысканное переплетение сицилийского лимона, египетского жасмина, инжира, амбры и ладана — парфюмерная вода Atelier Cologne Jasmin Angélique.

Лев

Черты характера: страстные, самонадеянные, свободолюбивые, амбициозные.

Неважно, будут ли преобладать в парфюме древесные или фруктовые нотки. Главное, чтобы аромат был яркий и дерзкий. Львы обожают привлекать к себе внимание и ловить восторженные взгляды. Теплые и глубокие ароматы — прекрасное решение для тебя.

Идеальный парфюм для тебя: смесь терпкого черного чая и чувственного мускуса в аромате Vilhelm Parfumerie Dear Polly.

Дева

Черты характера: застенчивые, надежные, практичные, перфекционисты.