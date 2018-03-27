Ароматный гороскоп: какой парфюм подходит тебе по знаку зодиака

Астрологические прогнозы — великая вещь! Они готовы рассказать абсолютно обо всем: что ждет тебя на будущей неделе, с кем не стоит начинать отношения, в какую страну лучше поехать в отпуск… Добрались астрологи и до мира красоты. Подобрать аромат по знаку зодиака? Нет ничего проще, утверждает Cosmo.ru!
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Овен
Черты характера: дерзкие, энергичные, импульсивные, страстные, уверенные в себе.
Цитрусовые, смешанные с цветочными ароматы — идеальное сочетание для девушек,рожденных под огненным знаком Овна. Цитрус, как известно, стимулирует ощущения и чувства, а также активизирует наш мозг. Если ты Овен, то особое внимание обрати на парфюмы, в которых преобладают ароматы американской розы, а также жимолости,жасмина, имбиря и древесной сосны.
Идеальный парфюм для тебя: причудливо переплетающиеся запахи иланг-иланга, цветка апельсинового дерева, жасмина и сандала Chanel № 5.
Телец
Черты характера: терпеливые, надежные, уверенные в своих силах и желаниях, верные, честные.
Цветок Тельца — это цветущая роза, поэтому любой аромат на розовой основе прекрасно тебе подойдет. Более того, Телец — знак Земли, поэтому сандаловое дерево, немного специй и легких древесных аккордов идеально подчеркнут твой задорный и экспрессивный характер. Второй вариант — ароматы на основе мускуса, с нотами фиалки, гиацинта или персика.
Идеальный парфюм для тебя: нотки бодрящего мускуса, свежей розы, сандала и магнолии в аромате Kenzo Once Upon a Time pour Femme.
Близнецы
Черты характера: остроумные, активные, гибкие в общении, любят быть в центре внимания.
Близнецам определенно подойдут легкие, энергичные ароматы с нотами цитрусов. Наш совет — розовый грейпфрут. Другой вариант — мягкие и душистые ароматы на основе ландыша или фиалки — они успокоят твою бурную натуру и помогут расслабиться.
Идеальный парфюм для тебя: острый грейпфрут, смешанный с богатыми древесными нотками от Chloe Love Story.
Рак
Черты характера: тихие, заботливые, домоседы по натуре, творческие.
В деле красоты Раки, как никто другой, олицетворяют естественность и романтичность. Если ты родилась под знаком Рака, то тебе определенно подходят ароматы белых цветов: гардения, белая сирень, белая роза, жасмин, жимолость. Но это вовсе не значит, что стоит оградить себя от экспериментов — пробуй смешивать разные цветочные ароматы с легкой и ненавязчивой основой.
Идеальный парфюм для тебя: изысканное переплетение сицилийского лимона, египетского жасмина, инжира, амбры и ладана — парфюмерная вода Atelier Cologne Jasmin Angélique.
Лев
Черты характера: страстные, самонадеянные, свободолюбивые, амбициозные.
Неважно, будут ли преобладать в парфюме древесные или фруктовые нотки. Главное, чтобы аромат был яркий и дерзкий. Львы обожают привлекать к себе внимание и ловить восторженные взгляды. Теплые и глубокие ароматы — прекрасное решение для тебя.
Идеальный парфюм для тебя: смесь терпкого черного чая и чувственного мускуса в аромате Vilhelm Parfumerie Dear Polly.
Дева
Черты характера: застенчивые, надежные, практичные, перфекционисты.
Если ты родилась под знаком Девы, то лучшим ароматом для тебя станет парфюм с ванильной основой — он подчеркнет твою нежную натуру и милый характер. Более того,Девам прекрасно подходят свежие цветочные ароматы, в основе которых преобладают ноты лаванды или ландыша. А иногда для разнообразия можно попробовать душистый ветивер,который имеет яркую цитрусовую основу.
Идеальный парфюм для тебя: яркие ноты ванили, груши и лимона в аромате Elizabeth Arden Always Red Femme.
Весы
Черты характера: романтичные, скромные, миролюбивые, кокетливые.
Весы используют духи с мастерством волшебника. Им нравятся самые разные ароматы,но важно, чтобы запах соответствовал сезону, настроению или же конкретному случаю. Весам прекрасно подойдут легкие и элегантные запахи вроде классических цветочных ароматов.
Идеальный парфюм для тебя: парфюм Marc Jacobs Daisy со сладкой клубникой, фиалкой и грейпфрутом в сочетании с белыми древесными нотами.
Скорпион
Черты характера: решительные, эмоциональные, открытые, добродушные.
Скорпионам следует подбирать духи, в основе которых лежит легкий и бодрящий мускус. Существует много его разновидностей, поэтому если хочешь найти именно свой идеальный аромат, придется провести немало времени в парфюмерном магазине. Если мускус для тебя слишком «сильный», посмотри в сторону цветочных ароматов с нотами хризантемы,холлихока, герани, жимолости и эвкалипта.
Идеальный парфюм для тебя: сладкая жимолость и сверкающий грейпфрут парфюма Aerin Mediterranean Honeysuckle.
Стрелец
Черты характера: оптимистичные, мудрые, смелые, общительные, активные.
Стрельцам подходят практически все ароматы: от древесно-цитрусовых до пробивных цветочных. Если ты родилась под знаком Огня, то тебе должны понравиться ароматы с нотами специй: шафран, паприка, корица, цитрон или даже карри. Из цветочных запахов лучше отдавать предпочтение гвоздике, дикому одуванчику, розе и вереску.
Идеальный парфюм для тебя: запах настоящей роскоши в аромате Tom Ford Santal Blush, где воедино сливаются сливочное сандаловое дерево и экзотические восточные специи.
Козерог
Черты характера: преданный, сдержанный, чувственный, терпеливый,самостоятельный.
Идеальные ароматы Козерогов — теплые и древесные, где в качестве основного ингредиента — сандаловое дерево. Душистые, слегка терпкие и проверенные временем парфюмы — это то, что подойдет тебе, если ты родилась под знаком Козерога.
Идеальный парфюм для тебя: фрукты, земляные пачули и мускус в неожиданном сочетании от YSL Mon Paris.
Водолей
Черты характера: дружелюбные, скрытные, честные, независимые, верные,непредсказуемые.
Свежие, природные и легкие ароматы прекрасно дополнят любой твой образ, если ты Водолей. Правильные духи для Водолея включают флердоранж, фруктовые ароматы,сандаловое дерево и герань.
Идеальный парфюм для тебя: мускус, белые цветы, роза и флердоранж — всего одна капля туалетной воды Ever Bloom Shiseido — и все у твоих ног!
Рыбы
Черты характера: творческие, чувствительные, открытые, ранимые.
Цветочные ароматы повсюду! Если ты родилась под водным знаком Рыб, то скупай все духи с нотами белых орхидей, фиалок, нарциссов, лилий, гардении и кувшинок. Идеальные духи для тебя те, где основой будет сладкая ваниль или сарсапарель. Летящие, словно призрачные ароматы — то, что нужно тебе.
Идеальный парфюм для тебя: смесь волнующих восточных цветов и ванили в парфюме Miss Dior Le Parfum.