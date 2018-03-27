Все просто: австралийский дантист назвал продукты, отбеливающие зубы

Дантист уверяет, что клубника и черника не окрашивают зубы — их можно употреблять без страха нанести зубам вред. Льюис отметил, что многие люди заблуждаются,полагая, что лишь исключив красящие продукты из рациона, можно сохранить белизну зубов. Он рассказал, что белоснежная улыбка может быть лишь у того человека, чей рацион сбалансирован. То есть необходимо потреблять в пищу зелень, листья разных салатов, разноцветные

овощи, говядину, курицу, рыбу,орехи, ягоды и кисломолочные продукты. Эрлих уверен,что для сохранения белоснежной улыбки необходимо есть очень яркие разноцветные овощи и фрукты — ведь именно в них содержится весь комплексом витаминов, необходимых для полноценной работы организма.