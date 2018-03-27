Что женщин бесит в мужчинах (рейтинг)

10. Ругательства. Когда ты идешь на футбол или хоккей, крой судью матом, сколько тебе влезет. Но когда ты рядом со мной, следи за языком.

9. Чрезмерный уход за собой. Таких немного, но они существуют: те, что ухаживают за своими ресницами и бровями, мажутся кремами и беспощадно борются с каждым выскочившим прыщиком. Так что если ты принадлежишь к числу тех, у кого кремов на полке больше, чем у партнерши, есть о чем задуматься. Очень приятно, когда ты за собой ухаживаешь, регулярно принимаешь душ, пользуешься афтершейвом и дезодорантом, но когда дело доходит до лазерной эпиляции, мейкапа и перманента, это уже слишком.

8. Просмотр порно. Хочешь посмотреть порно? Давай, неси! Устроим развлекательный вечерок. Вместе. Раздражает нас другое: лежу я в постельке, читаю книжку, засыпаю или просто дремлю, и вдруг слышу из соседней комнаты стоны-вздохи. Нет, не твои, а девки из дешевого порнофильма. Тебе необходимо порно? Смотри на здоровье. Но так, чтобы я этого не слышала.

7. Плач, рыдания. С одной стороны в нас, когда мы видим вас плачущими, пробуждается материнский инстинкт. Конечно, плакать можно, когда действительно есть о чем. Но у нас есть условия: мужчина может ронять слезы лишь в определенных ситуациях: смерть, проигрыш любимой футбольной команды и импотенция. Любая иная ситуация может выставить тебя девчонкой, а в системе отношений мужчина-женщина девчонка может быть только одна.

6. Пальцы рук меж пальцев ног. Довольно многие из вас обожают ковырять при нас собственные ноги, быть может и не подозревая, насколько это отвратительно. И в носу ковырять тоже не надо. Для это существуют одноразовые салфетки или носовой платок.

5. Туалетные впечатления. У мужчин почему-то существуют потребность делиться впечатлениями о том, как они провели время в сортире. Так вот, нас это не интересует! Нам абсолютно все равно, насколько крутым победителем ты вышел в борьбе с собственным желудком, и совершенно неважно, каким именно образом это было. Мы не в теме! Не желаем слушать, не желаем нюхать, не желаем знать и, главное, не желаем верить в то, что ты действительно считаешь, что это достойная тема для разговора. Да, кстати, дверь тоже закрывай. Мы готовы мириться с тем, что ты не опускаешь стульчак после того, как сходишь по-маленькому. Но с открытой дверью мириться не намерены!