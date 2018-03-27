Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе

По его словам, сверстники издевались над будущей певицей, но она давала им отпор кулаками, пишет Soulspost.ru.

Напомним, Вера, чья настоящая фамилия Галушка, провела детство и юность в небольшом украинском городе Днепродзержинске. Девочка росла в многодетной небогатой семье, Вера часто донашивала одежду за старшими сестрами, одно время даже носила брекеты на зубах и очки с толстыми стеклами. Очевидно, что артистка тогда выглядела далеко не так привлекательно, как сейчас.

В школе Брежневу обзывали и унижали, однажды ей даже наклеили на спину бумажку с надписью «Уродина». За это девушка расплачивалась кулаками и часто дралась с обидчиками.

«К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив, — рассказал бывший одноклассник певицы. — Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал».

Когда Вера стала известной, ее бывшие знакомые не сразу ее узнали.