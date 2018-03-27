Одноклассник Веры Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе

На телешоу «Звезды сошлись» пришел бывший одноклассник Веры Брежневой, который удивил рассказом про их школьные годы.
По его словам, сверстники издевались над будущей певицей, но она давала им отпор кулаками, пишет Soulspost.ru.
Напомним, Вера, чья настоящая фамилия Галушка, провела детство и юность в небольшом украинском городе Днепродзержинске. Девочка росла в многодетной небогатой семье, Вера часто донашивала одежду за старшими сестрами, одно время даже носила брекеты на зубах и очки с толстыми стеклами. Очевидно, что артистка тогда выглядела далеко не так привлекательно, как сейчас.
В школе Брежневу обзывали и унижали, однажды ей даже наклеили на спину бумажку с надписью «Уродина». За это девушка расплачивалась кулаками и часто дралась с обидчиками.
«К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив, — рассказал бывший одноклассник певицы. — Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал».
Когда Вера стала известной, ее бывшие знакомые не сразу ее узнали.
«Я увидел ее в первом клипе, когда служил в армии. Понял, что знаю ее. Скорее всего, лично. Но сначала не узнал — она изменилась внешне, — рассказал одноклассник, — А потом приехал домой, и сестра младшая говорит: ‘‘Ты учился с Верой Брежневой?!‘‘. А я ей — ну, какая она Брежнева, она же Галушка».