Логотип Versace оказался ворован

Манн призвала Versace признать вину и перестать продавать продукцию с оригинальным дизайном ее бренда. Она также рассказала, что заметила сходство между графикой Versus Versace и ее собственным принтом еще в 2016 году, и с тех пор насчитала у итальянского производителя более 200 моделей со своим логотипом.