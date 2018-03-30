В Колумбии открылся ресторан для любителей авокадо

В городе Медельин, располагающемся на северо-западе Колумбии, открылся ресторан La Avocaderia для любителей и ценителей авокадо, сообщает Kedem.ru.
Хозяйка заведения Химена Ойос призналась, что была вдохновлена на данную идею аналогичным кафе в Нью-Йорке. Кроме того, подобные заведения также существуют в Риме, Берлине и Амстердаме. «Колумбия – третий по величине производитель авокадо в мире, поэтому я задумалась, почему бы нам не сделать что-то похожее?» – рассказывает Химена Ойос. По словам женщины, проект ее ресторана основан на популярной сегодня концепции здорового образа жизни, включающего правильное питание и занятия фитнесом.
Ресторан предлагает клиентам множество вариантов блюд с авокадо, в том числе гуакамоле, соки, мороженое и овсяные вафли с этим фруктом. Также предусматриваются альтернативные варианты блюд для веганов и тех, кто соблюдает строгую диету.
Чтобы поддерживать интерес посетителей, меню в La Avocaderia будет обновляться каждые 1-2 месяца. Открытие необычного заведения обошлось в 28 000 евро.