В Колумбии открылся ресторан для любителей авокадо

Хозяйка заведения Химена Ойос призналась, что была вдохновлена на данную идею аналогичным кафе в Нью-Йорке. Кроме того, подобные заведения также существуют в Риме, Берлине и Амстердаме. «Колумбия – третий по величине производитель авокадо в мире, поэтому я задумалась, почему бы нам не сделать что-то похожее?» – рассказывает Химена Ойос. По словам женщины, проект ее ресторана основан на популярной сегодня концепции здорового образа жизни, включающего правильное питание и занятия фитнесом.