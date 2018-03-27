Женщины, от которых бегут мужчины

Мысль о том, что сильный пол влюбляется глазами, все еще популярна. Но эту, уже очень старую, мысль, конечно же, нужно дополнять. К тому самому идеальному образу женщины, мужчины добавляют огромное количество дополнительных качеств и требований. Но у каждого мужчины есть свои предпочтения. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
Это может показаться банальным, но все же есть несколько качеств, которые ищут мужчины в женщинах, это доброта, юмор и общие интересы, пишет Sex-news.ru. А какие типы женщин, заставляют мужчин бежать прочь от милых дам? Какие качества и черты характера в женщинах, могут заставить мужчину отказаться от своих планов, несмотря на ее привлекательность?
Главный руководитель. Это успешные, опытные и сильные женщины. Мужчинам не нравятся женщины с более амбициозными планами, чем у них самих. Такие женщины зачастую не понимают, что такое сантименты. По этой причине отношения с мужчиной больше похожи на деловую сделку, в которой нет места романтизму.
Глупые удовольствия. Часто у таких женщин мало серьезных интересов, семейные проблемы и бытовые вопросы это не для них. Большую часть своих сил они потратят на шопинг либо выбор места для отдыха. Мужчинам очень сложно долго проявлять интерес к таким женщинам, не смотря на эффектность их внешности.
Мужчиноподобие. Данный тип женщин, может быть «своим» в любой мужской компании, с легкостью обсуждать любое спортивное событие или употреблять алкоголь наравне с мужчинами. А если при всем этом женщины перестают ухаживать за собой, то большинство мужчин, такая женщина вряд ли сможет привлечь.
Материальные требования. К этому типу женщин можно отнести дам, для которых главное это материальные возможности мужчины, они могут с легкостью быть прельщены дорогими подарками и отдавать предпочтение максимально дорогим вещам при покупке необходимого и не только. Часто для мужчин такие женщины кажутся безынтересными. Да и поддержать уровень ее желаний мужчинам в большинстве случаев очень сложно.
Одержимые. Такие женщины могут проявлять невероятную ревность, устраивать различного рода проверки, и с особым пристрастием проводить допросы о каждом шаге, горячо любимого ей, человека. Серьезные отношения она может завязать даже в день знакомства. Уровень привязанности настолько велик, как будто от этого зависит её жизнь. Большинство мужчин сбегает от этих женщин очень быстро.