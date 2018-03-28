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Самая сырная пицца в мире принесла своим создателям звание рекордсменов

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Пицца

ФОТО: 120.su

У любителей пиццы наверняка потекли бы слюнки от этого необычного кулинарного шедевра, созданного поварами из ресторана «Vadoli» (Берлин, Германия), сообщает 120.su.

Пицца, которая принесла своим создателям звание рекордсменов, по праву может называться самой сырной в мире, ведь в ней содержится 288,6 граммов этой начинки, и это не говоря уже о том, что на приготовление ушло 111 разных сортов сыра.

Мартина Лозер, эксперт по молочным продуктам, которая вместе с представителями Книги рекордов Гиннеса оценивала конечный результат, заявила, что пицца получилась чудесной — каждый кусочек обладал своим неповторимым вкусом. К сожалению, такая пицца была изготовлена в единственном экземпляре, так что неизвестно, удастся ли гурманам когда-нибудь отведать нечто подобное.

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