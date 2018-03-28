На смену обычному кетчупу может прийти соус в виде ломтиков

Люди, которые не мыслят приём пищи без кетчупа, в скором времени смогут побаловать себя интересной новинкой, разработанной американской компанией «Bo’s Fine Foods», сообщает 120.su.
На смену классическому соусу в бутылках могут прийти симпатичные ломтики, которые из-за индивидуальной упаковки даже не надо хранить в холодильнике. Кроме того, их очень удобно носить с собой и в любой момент положить внутрь любимого бутерброда.
Женщина имени Эмили, соучредитель фирмы, рассказала, что идея пришла к ней случайно, когда она работала в ресторане своего отца. Однажды она делала соус, и ей стало обидно, что большое количество тушёных овощей, нужных для приготовления, просто отправится в мусорное ведро.
Эмили смешала эти овощи, измельчила их, а потом высушила, в результате у неё получилось что-то вроде пластинок, которые обладали всеми вкусовыми качествами соуса.
В данный момент компания уже представила на суд общественности первые образцы, но им ещё нужно собрать деньги, чтобы массово запустить товар на рынок. Надо сказать, что многие люди, вдохновлённые этой идеей, жертвуют средства талантливым изобретателям. Впрочем, находится и немало недовольных, принявших новый соус в штыки, ведь они считают, что кетчуп всё-таки должен быть жидким.