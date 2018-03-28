На смену обычному кетчупу может прийти соус в виде ломтиков

На смену классическому соусу в бутылках могут прийти симпатичные ломтики, которые из-за индивидуальной упаковки даже не надо хранить в холодильнике. Кроме того, их очень удобно носить с собой и в любой момент положить внутрь любимого бутерброда.

Женщина имени Эмили, соучредитель фирмы, рассказала, что идея пришла к ней случайно, когда она работала в ресторане своего отца. Однажды она делала соус, и ей стало обидно, что большое количество тушёных овощей, нужных для приготовления, просто отправится в мусорное ведро.

Эмили смешала эти овощи, измельчила их, а потом высушила, в результате у неё получилось что-то вроде пластинок, которые обладали всеми вкусовыми качествами соуса.