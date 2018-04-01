Диетологи раскрыли секреты правильного завтрака

Женщины, пропускающие завтрак, чтобы не набрать лишних кило, получают обратный эффект. Исследования показали, что у людей, ничего не кушающих утром, чаще бывает ожирение. Эти люди также чаще заболевают гипертонией и диабетом.

Что же съесть утром? Из чего состоит правильный завтрак?

Если человек занимается физическим трудом или много гуляет, завтрак должен быть калорийным и насыщенным. Тем же, кто двигается мало, не нужно съедать на завтрак слишком много продуктов. В любом случае в еде должны присутствовать кальций и белок. Если в холодильнике имеется какая-либо жирная или углеводистая пища, то съесть её лучше именно на завтрак.

Меню нужно периодически менять, не надо есть каждый день одинаковые продукты. Хорошим вариантом завтрака будет каша из гречки или овсянки. В другой день можно съесть салат. На третий - бутерброды с компотом. Нежирная рыба или варёное мясо - хороший вариант полноценного завтрака перед трудным рабочим днём. За 30 мин до завтрака хорошо бы выпить стакан обыкновенной очищенной воды, тогда пища лучше усвоится.

Завтракать нужно ежедневно и в одно и то же время. Пропуск утреннего приёма пищи – стресс для организма. Если пропустить завтрак, организм, «испугавшись» голода, с обеда начнёт создавать запас жиров. А это чревато ожирением.