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Как сделать кожу красивой - советуют эксперты

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кожа

ФОТО: http://ladyhealth.com.ua/

Гладкая, нежная и упругая – кожу с такими характеристиками хотят иметь все. Эксперты рассказали, как проще всего привести в порядок свою кожу к наступлению теплый дней.

Говоря о простых и доступных средствах, специалисты прежде всего называют скраб для тела. Такие скрабы эффективны для разглаживания «апельсиновой корки» на бедрах, - с их помощью вполне реально сделать кожу упругой и подтянутой на проблемных участках.

В качестве скрабов для тела можно успешно использовать  соль, сахар или кофе. Эффект таких средств будет более отрадным, если смешивать ингредиенты с маслами, витаминами А и Е из аптеки, сообщает Ladyhealth.com.ua.

Еще одно простое средство - щетка для массажа

«Растирание тела сухой щеткой улучшает кровообращение и удаляет ороговевшие клетки эпидермиса. Пять минут такого массажа в день поспособствуют качественному изменению вида кожи – она будет выглядеть более упругой и гладкой», - рассказали специалисты.

Также приносит пользу применение антицеллюлитного масла. Используя такое масло в сочетании с массажем, можно не только значительно улучшить вид своего тела. Массаж с антицеллюлитным маслом в действительности помогает уменьшить  жировые отложения на теле.

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