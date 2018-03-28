Как сделать кожу красивой - советуют эксперты

Говоря о простых и доступных средствах, специалисты прежде всего называют скраб для тела. Такие скрабы эффективны для разглаживания «апельсиновой корки» на бедрах, - с их помощью вполне реально сделать кожу упругой и подтянутой на проблемных участках.

В качестве скрабов для тела можно успешно использовать соль, сахар или кофе. Эффект таких средств будет более отрадным, если смешивать ингредиенты с маслами, витаминами А и Е из аптеки, сообщает Ladyhealth.com.ua.

Еще одно простое средство - щетка для массажа

«Растирание тела сухой щеткой улучшает кровообращение и удаляет ороговевшие клетки эпидермиса. Пять минут такого массажа в день поспособствуют качественному изменению вида кожи – она будет выглядеть более упругой и гладкой», - рассказали специалисты.