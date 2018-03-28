Тип фигуры «яблоко» повышает риск развития опасной болезни

Несмотря на то, что множество предыдущих исследований выявили аналогичную связь и объяснили, что жир в области живота снижает резистентность к инсулину, новая работа показала, что причиной воспаления, приводящего к диабету, является производство печенью определенного фермента. Этот фермент под названием DPP4 поступает через поток крови к брюшному жиру. Внутри жировой ткани, расположенной в области живота, фермент DPP4 помогает активировать воспалительные клетки.

На рынке существуют лекарственные средства, которые действуют как ингибиторы DPP4 (так называемые глиптины) – они выписываются людям после постановки диагноза диабет 2 типа, чтобы помочь справиться с заболеванием. Данные препараты снижают уровень сахара в крови, предотвращая влияние фермента DPP4 на гормон, который стимулирует производство инсулина. Однако эти препараты не уменьшают воспаление в жировой ткани и не улучшают резистентность к инсулину. Новое исследование показало, что это воспаление можно подавить, отключив производство фермента DPP4 в печени.

«Глиптины ингибируют фермент DPP4 в крови, и поэтому они должны теоретически предотвращать воспаление жира, но мы не обнаружили этого в нашем испытании, – говорит руководитель исследования Ира Табас. – Если мы сможем разработать способы подавления фермента DPP4 у людей, это может стать новым способом лечения ожирения, вызванного диабетом 2 типа. Нами было установлено, что ингибирование фермента DPP4, особенно в клетках печени, влияет на резистентность к инсулину – основную проблему диабета 2 типа».