Профессиональная чистка лица

Кожа нуждается в регулярном глубоком очищении, с которым не под силу справиться домашнему уходу. Разбираемся вместе с косметологом в видах и эффективности профессиональных чисток лица.
Виды чисток
Механическая чистка
Один из самых популярных и востребованных видов чистки лица. Для данной процедуры сначала косметолог делает два пилинга: ферментативный и химический (они помогают разрыхлить эпидермис, удалить омертвевшие частички кожи).
Затем кожу обрабатывают с помощью термомаски с камфорой и изопропиловым спиртом (состав размягчает комедоны в глубоких слоях кожи, оказывает противовоспалительный и антисептический эффекты).
Далее, рассматривая кожу через увеличительное стекло, косметолог удаляет комедоны, будучи в стерильных перчатках. Если комедон созрел и оказался закрытым, врач отодвигает шляпку и достает его с помощью одноразовой иглы от шприца. Удаление подлежат только те комедоны, которые поддаются механическому воздействию (если к моменту чистки они не созрели, нужно проходить не одну, а 3-4 процедуры через каждые две недели).
После чистки косметолог или протирает лицо лосьоном, или использует газожидкостный пилинг.
Результат: очищение кожи от комедонов, избавление от омертвевших клеток.
Ультразвуковая чистка
Представляет собой мягкий пилинг лица. Перед процедурой кожу подготавливают: наносятся дезинкрустанты, например, лосьоны или гели с фруктовыми кислотами (они разрыхляют кожу и комедоны).
Сама чистка выполняется с помощью устройства с лопаточкой-насадкой, через которую на кожу подается ультразвуковая акустическая волна. В этот момент осуществляется вибрационный массаж на клеточном уровне.
Результат: очищение кожи от ороговевших чешуек, стимулирование кровотока, приток кислорода к коже и обмен веществ в клетках, улучшение тонуса эпидермиса.
Вакуумная чистка
Этот вид аппаратной чистки проводится с помощью специальной насадки, которая нагнетает воздух под отрицательным давлением.
Результат: улучшение кровоснабжения, рассасывание застойных элементов (капиллярные сетки, следы постакне), стимулирование клеточного метаболизма.
Альтернатива механической чистке
Более мягким по воздействию, и не менее эффективным по результатам является процедура вакуумный гидропилинг кожи HydraFacial. При данной процедуре одновременно происходит очищение, увлажнение кожи, а также мощное антиоксидантное действие, что сразу выражается в визуальном внешнем эффекте: кожа становится гладкой, приобретает сияние.
За один сеанс вы получаете три процедуры: вам сделают механический пилинг, вакуумный массаж и подпитают кожу лечебной сывороткой.
В процессе этого многоступенчатого ухода кожу последовательно обрабатывают разными насадками, каждая из которых работает в связке со своей мультифункциональной сывороткой. Усиливает эффект вакуум, улучшающий приток крови к зоне воздействия. Для максимального результата после ампульных концентратов кожу подпитывают гидратирующими и питательными составами с содержанием пептидов, гиалуроновой кислоты и антиоксидантов.
Описание процедуры вакуумный гидропилинг кожи HydraFacial
Сначала косметолог проводит аппаратную эксфолиацию. Одноразовая насадка шлифует поверхность кожи и убирает слой ороговевших клеток, которые затрудняют клеточное дыхание и замедляют обменные процессы. Степень абразивности насадки выбирают исходя из состояния кожи. Затем на кожу наносят микс салициловой и гликолевой кислот. Легкий кислотный пилинг в паре с вакуумной насадкой растворяют сальные пробки и комедоны в порах и освобождают эпидермис от глубоких загрязнений. Интенсивность воздействия можно варьировать, поэтому чистка пор не травмирует даже чувствительную и склонную к покраснениям кожу. Вакуумная чистка проходит безболезненно. Ее назначают в случаях, когда другие методы противопоказаны.
Когда кожа очищена и циркуляция крови ускорилась вакуумом, косметолог наносит лечебные и омолаживающие сыворотки (их комбинация подбирается индивидуально для каждого случая). Специальная насадка «проталкивает» активные ингредиенты в глубокие слои, тем самым повышая эффективность лечебного этапа ухода.
Домашний уход
Для домашнего ухода можно применять очищающие маски (в том числе, с белой глиной), также при склонности кожи к жирности можно добавить в программу домашнего ухода очищающие матирующие тоники.
Очищающие процедуры в формате домашнего ухода можно проводить не чаще 1 раза в неделю.