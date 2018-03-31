Профессиональная чистка лица

Виды чисток

Механическая чистка

Один из самых популярных и востребованных видов чистки лица. Для данной процедуры сначала косметолог делает два пилинга: ферментативный и химический (они помогают разрыхлить эпидермис, удалить омертвевшие частички кожи).

Затем кожу обрабатывают с помощью термомаски с камфорой и изопропиловым спиртом (состав размягчает комедоны в глубоких слоях кожи, оказывает противовоспалительный и антисептический эффекты).

Далее, рассматривая кожу через увеличительное стекло, косметолог удаляет комедоны, будучи в стерильных перчатках. Если комедон созрел и оказался закрытым, врач отодвигает шляпку и достает его с помощью одноразовой иглы от шприца. Удаление подлежат только те комедоны, которые поддаются механическому воздействию (если к моменту чистки они не созрели, нужно проходить не одну, а 3-4 процедуры через каждые две недели).

После чистки косметолог или протирает лицо лосьоном, или использует газожидкостный пилинг.

Результат: очищение кожи от комедонов, избавление от омертвевших клеток.

Ультразвуковая чистка

Представляет собой мягкий пилинг лица. Перед процедурой кожу подготавливают: наносятся дезинкрустанты, например, лосьоны или гели с фруктовыми кислотами (они разрыхляют кожу и комедоны).

Сама чистка выполняется с помощью устройства с лопаточкой-насадкой, через которую на кожу подается ультразвуковая акустическая волна. В этот момент осуществляется вибрационный массаж на клеточном уровне.

Результат: очищение кожи от ороговевших чешуек, стимулирование кровотока, приток кислорода к коже и обмен веществ в клетках, улучшение тонуса эпидермиса.

Вакуумная чистка

Этот вид аппаратной чистки проводится с помощью специальной насадки, которая нагнетает воздух под отрицательным давлением.

Результат: улучшение кровоснабжения, рассасывание застойных элементов (капиллярные сетки, следы постакне), стимулирование клеточного метаболизма.

Альтернатива механической чистке

Более мягким по воздействию, и не менее эффективным по результатам является процедура вакуумный гидропилинг кожи HydraFacial. При данной процедуре одновременно происходит очищение, увлажнение кожи, а также мощное антиоксидантное действие, что сразу выражается в визуальном внешнем эффекте: кожа становится гладкой, приобретает сияние.

За один сеанс вы получаете три процедуры: вам сделают механический пилинг, вакуумный массаж и подпитают кожу лечебной сывороткой.

В процессе этого многоступенчатого ухода кожу последовательно обрабатывают разными насадками, каждая из которых работает в связке со своей мультифункциональной сывороткой. Усиливает эффект вакуум, улучшающий приток крови к зоне воздействия. Для максимального результата после ампульных концентратов кожу подпитывают гидратирующими и питательными составами с содержанием пептидов, гиалуроновой кислоты и антиоксидантов.

Описание процедуры вакуумный гидропилинг кожи HydraFacial

Сначала косметолог проводит аппаратную эксфолиацию. Одноразовая насадка шлифует поверхность кожи и убирает слой ороговевших клеток, которые затрудняют клеточное дыхание и замедляют обменные процессы. Степень абразивности насадки выбирают исходя из состояния кожи. Затем на кожу наносят микс салициловой и гликолевой кислот. Легкий кислотный пилинг в паре с вакуумной насадкой растворяют сальные пробки и комедоны в порах и освобождают эпидермис от глубоких загрязнений. Интенсивность воздействия можно варьировать, поэтому чистка пор не травмирует даже чувствительную и склонную к покраснениям кожу. Вакуумная чистка проходит безболезненно. Ее назначают в случаях, когда другие методы противопоказаны.

Когда кожа очищена и циркуляция крови ускорилась вакуумом, косметолог наносит лечебные и омолаживающие сыворотки (их комбинация подбирается индивидуально для каждого случая). Специальная насадка «проталкивает» активные ингредиенты в глубокие слои, тем самым повышая эффективность лечебного этапа ухода.

Домашний уход

Для домашнего ухода можно применять очищающие маски (в том числе, с белой глиной), также при склонности кожи к жирности можно добавить в программу домашнего ухода очищающие матирующие тоники.