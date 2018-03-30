Как улучшить качество сна - советы экспертов

Но иногда и этого недостаточно и для более качественного отдыха понадобится соблюдать некоторые условия.

1. Мозг должен быть настроен правильно

Для того чтобы мозг настроился на отдых необходимо слушать расслабляющую, спокойную музыку.

2. Кровать должна приносить комфорт

Сегодня существует множество удобных матрасов, которые способствуют комфортному сну. На этом экономить не стоит.

3. Избавиться от синего излучения

Синее излучение мешает сну. Брать в кровать телефон не стоит.

4. Важен прием магния

Витамины никогда и никому не вредили. А вот их нехватка всегда отражается на самочувствии и физическом здоровье людей.

5. Душ не позже чем за час до сна

Душ должен быть обязательно теплым, а не горячим. Так и спать будет приятнее.

6. Техника дыхания

Благодаря этой технике организм насыщается кислородом и лучше настраивается на сон. Для этого кончиком языка нужно дотронуться до передних зубов со стороны губ, на протяжении 4 секунд вдыхать носом воздух, затем в течение 7 секунд не дышать, а на 8 выдохнуть ртом. И так повторить пять раз.