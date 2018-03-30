пятница, 30 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Как улучшить качество сна - советы экспертов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Dmitriy Shironosov/PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Многие люди испытывают проблемы со сном. Работа, стрессы, все это воздействует на качество сна, пишет Ladyhealth.com.ua. Чтобы сон стал лучше необходимо уделять время занятию спортом, рационально питаться и выделять на сон по 8 часов в день.

Но иногда и этого недостаточно и для более качественного отдыха понадобится соблюдать некоторые условия.

1. Мозг должен быть настроен правильно

Для того чтобы мозг настроился на отдых необходимо слушать расслабляющую, спокойную музыку.

2. Кровать должна приносить комфорт

Сегодня существует множество удобных матрасов, которые способствуют комфортному сну. На этом экономить не стоит.

3. Избавиться от синего излучения

Синее излучение мешает сну. Брать в кровать телефон не стоит.

4. Важен прием магния

Витамины никогда и никому не вредили. А вот их нехватка всегда отражается на самочувствии и физическом здоровье людей.

5. Душ не позже чем за час до сна

Душ должен быть обязательно теплым, а не горячим. Так и спать будет приятнее.

6. Техника дыхания

Благодаря этой технике организм насыщается кислородом и лучше настраивается на сон. Для этого кончиком языка нужно дотронуться до передних зубов со стороны губ, на протяжении 4 секунд вдыхать носом воздух, затем в течение 7 секунд не дышать, а на 8 выдохнуть ртом. И так повторить пять раз.

Благодаря этим простым условиям, сон станет комфортнее и качественнее.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ