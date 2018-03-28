среда, 28 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Десять продуктов для здоровья сердца

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Морепродукты, орехи, семечки – замечательный источник селена.

ФОТО: eklekticstudio.com

Наиболее полезный и доступный продукт для сердец - это яблоки, пишет healthystyle.info. Вот чем можно наполнить рацион, чтобы обеспечить себе здоровое сердце и кровеносную систему.

Употребление красного вина в небольших дозах помогает очистить сосуды, снизить давление и вывести вредные вещества из организма.

Корица борется с атеросклерозом и заболеваниями сердца.

Яблоки повышают гемоглобин, налаживают кровообращение.

Чеснок очень полезен для сердца, он нормализует давление и способствует расширению сосудов.

В брокколи содержится большое количество антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ, которые улучшают работу сердечной мышцы и очищают организм от токсинов и шлаков.

Грецкие орехи содержат в своём составе белковые волокна и витамин Е, которые необходимы для хорошей работы сердца.

Достаточно всего двух столовых ложек масла оливы в день, чтобы снизить холестерин и привести в норму уровень сахара в крови.

Жирная рыба снижает риск развития аритмии и атеросклероза, защищает и укрепляет стенки сосудов.

Чёрный шоколад нормализует давление и ведёт борьбу с воспалительными процессами в организме. При регулярном его употреблении, защищает от образования тромбов.

Овсянка богата клетчаткой, которая помогает снизить вредный холестерин и очистить организм.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ