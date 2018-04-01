Эксперты раскрыли, чем полезен и вреден солярий

Смуглая загорелая кожа в моде уже много лет. Да и не только в моде дело, загар позволяет замаскировать недостатки кожи. Но некоторые женщины всё же побаиваются идти в солярий, думают, что от этого искусственного загара может быть какой-то вред для организма. Так какие же плюсы и минусы имеются у такой процедуры?

В солярии используются УФ лампы. УФ лучи способствуют выработке организмом серотонина, так называемого гормона счастья. После солярия пациентка испытывает значительный подъём настроения. Хандра тут же проходит. Усталость снимает как рукой.

На улице дождь, слякоть, из-за этого всего настроение ужасное. А после солярия, как будто и нет плохой погоды. Летит пациентка домой, как на крыльях. Именно за это многие женщины солярий и любят. Кроме того, УФ лучи убивают вредные микроорганизмы, вызывающие появление прыщей. Также эти лучи способствуют укреплению костей.

Может быть от УФ лучей и вред. Частое посещение солярия, может способствовать старению кожи. УФ лучи могут стать причиной такого заболевания глаз как катаракта. Если слишком долго лежать под УФ лампой, можно обжечь кожу. Чрезмерно частое и длительно нахождение под ультрафиолетовыми лампами может даже стать причиной рака.

Если женщина лечится от чего-то гормональными препаратами, то в этот период ей в солярий ходить не рекомендуется. Также у некоторых людей бывает непереносимость УФ лучей, им тоже противопоказана такая процедура.