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Чем опасно для ребенка рождение через кесарево сечение

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Иллюстративное фото

ФОТО: sovrani.info

Как кесарево сечение влияет на здоровье ребенка, рассказали врачи.

Специалисты выяснили, что дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, болеют чаще, пишет comments.ua. Исследование показало, что они больше подвержены респираторным заболеваниям и нарушению обмена веществ в организме.

Специалисты из Австралии выяснили, чем опасно для ребенка рождение через кесарево сечение. После проведенного исследования, медики сделали вывод, что такие дети чаще болеют, и больше всего их организм подвержен респираторным инфекциям. Кроме того, у них чаще возникают нарушения в обмене веществ, которые впоследствии провоцируют серьёзные заболевания. Частым заболеванием у детей, родившихся при помощи кесарева, является экзема.

В исследовании приняли участие свыше 500 тысяч матерей и детей. Благодаря проведённой работе разница между здоровьем детей, появившихся на свет естественным путем, и детей, родившихся благодаря кесареву сечению, стала еще заметнее. В настоящее время ученые выясняют причины детской заболеваемости в данном случае.

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