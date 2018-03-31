Простые способы избавиться от изжоги

Сырой картофель. Можно употреблять целые клубни, но эффективней выжать из них сок. Достаточно будет 100-150 мл принять натощак и пару раз на протяжении дня перед едой. Прошлогодняя картошка не подойдет: в ней меньше витаминов. При сахарном диабете этот способ запрещен.

Чай с ромашкой. Эта травка продается в любой аптеке или без труда собирается собственноручно. Для получения эффекта необходимо три раза в день выпивать по стакану ромашкового настоя. Не рекомендуется принимать беременным.

Миндаль. Эти орехи содержат в себе большое количество жирного масла и помогут обезвредить кислоту в желудке. Достаточно съесть несколько штук, очистив их от кожуры.

Семена льна. Лучше всего подходит для избавления от ночной изжоги. Чайную ложку измельченного семени растворить в стакане кипятка и остудить. Пить по 50 г перед сном или во время обострения.

Пищевая сода, вопреки распространенному мнению, делу не поможет. Ее употребление вызывает образование углекислого газа в желудке, приводящего к рецидиву.