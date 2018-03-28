среда, 28 марта 2018 г.
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Как приготовить заливные яйца на Пасху

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Яйца на пасху

ФОТО: https://www.segodnya.ua

Если вы хотите удивить своих гостей на Пасху, приготовьте заливные яйца. Они будут отлично смотреться на праздничном столе, пишет www.segodnya.ua.

Уже 8 апреля православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. В этот день за столом соберутся все родные и близкие. Заботливые хозяйки, конечно же, захотят порадовать гостей интересными и изысканными блюдами. На праздничном столе появятся яства, которые были исключены из меню 48 дней Великого поста.

Шеф-повар Андрей Дромов, ведущий программы "Готовим вместе" на телеканале "Интер",  поделился оригинальным рецептом пасхальной закуски.

Заливные яйца на Пасху

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 100 г ветчины
  • ½ красного болгарского перца
  • ½ банки консервированной кукурузы
  • ½ банки консервированного зеленого горошка
  • 300 г куриного бульона
  • 15 г желатина
  • петрушка

Рецепт приготовления:

Подготовьте содовый раствор (из расчета 1 ст. л. соды на 300 мл воды) и вымойте в нем яйца. Сделайте в скорлупе каждого яйца небольшое отверстие и вылейте содержимое. Промойте скорлупу в содовом растворе изнутри и прополосните под проточной водой.

Замочите желатин в холодной воде на 10-15 минут.

Нарежьте небольшими кубиками ветчину и болгарский перец. В каждую яичную скорлупу положите веточку петрушки, немного кукурузы, зеленого горошка, ветчину и болгарский перец.

Разогрейте куриный бульон и растворите в нем разбухший желатин. В каждое яйцо до самого верха налейте бульон и поставьте в холодильник минимум на полчаса.

Когда яйца застынут, аккуратно очистите их от скорлупы. Подавайте с горчицей, майонезом и зеленью. Приятного аппетита!

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