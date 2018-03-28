Как приготовить заливные яйца на Пасху

Уже 8 апреля православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. В этот день за столом соберутся все родные и близкие. Заботливые хозяйки, конечно же, захотят порадовать гостей интересными и изысканными блюдами. На праздничном столе появятся яства, которые были исключены из меню 48 дней Великого поста.

Шеф-повар Андрей Дромов, ведущий программы "Готовим вместе" на телеканале "Интер", поделился оригинальным рецептом пасхальной закуски.

Заливные яйца на Пасху

Ингредиенты:

6 яиц

100 г ветчины

½ красного болгарского перца

½ банки консервированной кукурузы

½ банки консервированного зеленого горошка

300 г куриного бульона

15 г желатина

петрушка

Рецепт приготовления:

Подготовьте содовый раствор (из расчета 1 ст. л. соды на 300 мл воды) и вымойте в нем яйца. Сделайте в скорлупе каждого яйца небольшое отверстие и вылейте содержимое. Промойте скорлупу в содовом растворе изнутри и прополосните под проточной водой.

Замочите желатин в холодной воде на 10-15 минут.

Нарежьте небольшими кубиками ветчину и болгарский перец. В каждую яичную скорлупу положите веточку петрушки, немного кукурузы, зеленого горошка, ветчину и болгарский перец.

Разогрейте куриный бульон и растворите в нем разбухший желатин. В каждое яйцо до самого верха налейте бульон и поставьте в холодильник минимум на полчаса.