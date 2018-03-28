Молочная диета: как быстро и безопасно похудеть за семь дней

В чем суть монодиеты? В течение нескольких дней употребляешь только один продукт и худеешь буквально на глазах. Более того, большинство предлагаемых для монодиеты продуктов содержат антиоксиданты, поэтому ты не только сбрасываешь лишний вес, но и очищаешь организм от накопленных шлаков и токсинов. Дело за малым — выбрать тот самый продукт, наедине с которым ты проведешь как минимум неделю.

При выборе основного компонента для монодиеты следует помнить об опасности для организма: нехватка питательных веществ и витаминов может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, ухудшению работы нервной системы, обострению хронических заболеваний, развитию анемии и другим неприятным последствиям. Не забываем и про эмоциональную сторону вопроса — питаться одним и тем же продуктом целую неделю довольно сложно. Поэтому мы решили поговорить о самой «мягкой» во всех смыслах слова монодиете — молочной.

Плюсы молочной диеты

В отличие от других монодиет, молочная диета не истощает организм, а наоборот, повышает содержание полезных элементов в крови и улучшает процесс обмена веществ. В одном стакане молока содержится до 8 граммов чистого протеина, что позволяет полностью удовлетворить потребности мышц. К тому же молоко насыщает организм кальцием, который оказывает важное влияние на процесс жиросжигания. А вот недостаток кальция может привести к тому, что человек не сможет похудеть даже при очень низкокалорийном рационе.

Продолжительность диеты

Как правило, молочная монодиета длится 7 дней. Рекомендуемое время употребления молока — с 8:00 до 20:00. В первый день нужно пить по стакану молока каждые 2 часа; во второй день — по стакану каждые 1,5 часа; третий день предполагает употребление молока по стакану каждый час; в оставшиеся четыре дня нужно пить по стакану молока каждые полчаса.

Рацион на неделю

Но не все могут придерживаться таких строгих ограничений. Можно выбрать одну из поликомпонентных диет, в основе рациона которых молочные продукты. Это может быть молочно-растительная диета или любая молочно-фруктовая диета. В этом случае примерное меню на день выглядит следующим образом:

завтрак — 1 банан, 200 мл кефира;

второй завтрак — 200 мл молока;

обед — 200 г овощного салата, заправленного йогуртом, 1 яйцо;

полдник — 100 г творога, 100 г овсянки на молоке;

ужин — 200 мл кефира, 1 яблоко.

Дополнительно в день нужно выпивать 1 л молока, разделив его на несколько приемов,и не менее 1 л чистой воды — по стакану перед каждым приемом пищи.

Противопоказания