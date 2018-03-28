Точный расчет: как подобрать подарок любимому

Типы темперамента, о которых пойдет речь дальше, придумал и описал античный врач Гиппократ. Прошло уже две тысячи лет, а его наблюдения по‑прежнему актуальны: все люди в мире, включая тебя и твоего возлюбленного, делятся на холериков, сангвиников,флегматиков и меланхоликов. Встречаются — и нередко! — и смешанные типы, вроде флегмосангвиников и сангвиников-меланхоликов, так что, если ты хочешь подобрать идеальный подарок мужчине «у которого все есть» и «которому ничего не нужно», внимательно присмотрись к нему и выясни, кто он на самом деле.

Холерик

Если твой мужчина от малейшей искры загорается, как спичка, если он работает и отдыхает на 200%, а настроение у него при этом меняется быстрее, чем прогноз погоды весной, — скорее всего, он холерик. Нетерпеливым и неусидчивым холерикам не стоит дарить настольные игры и пазлы, чтобы собирать их вместе длинными зимними вечерами. Тем более что всем посиделкам у камелька он наверняка предпочтет прыжки с парашютом, горные лыжи или триатлон. Подходящим подарком для этой «динамитной шашки в штанах» станет термос для путешествий, гаджет для активного хобби вроде экшен-камеры GoPro HERO 4 или пульсометра Sigma PC, а для домашних вечеров — приставка Sony PlayStation 4 Pro, чтобы выпускать пар, не вставая с дивана.

Сангвиник

Сангвиников часто путают с холериками: они тоже активные ребята, подверженные приступам буйного веселья и буйного же трудоголизма, вот только в отличие от холериков сангвиники знают, когда стоит остановиться. Нередко такие мужчины самолюбивы и почти всегда стараются произвести на окружающих приятное впечатление, поэтому бритвы, триммеры и прочие девайсы для бритья и стрижки им можно дарить без долгих раздумий. В тот же список запиши специальную мужскую косметику и туалетную воду. Другим беспроигрышным подарком станет хорошая портативная акустика — чтобы твой любимый сангвиник мог жечь и звездить даже в чистом поле.

Флегматик

Мужчины-флегматики невозмутимы, терпеливы и одарены олимпийским спокойствием. Они настолько хладнокровны и уравновешенны, что могут не поведя бровью принять известия об извержении Везувия и внезапном приезде твоей мамы к вам в гости недели на три. Одновременно. Расплатой за выдержанный нрав чаще всего является склонность к уединению — чтобы поддержать любимого в его желании побыть наедине с собой, подари ему планшет, руль для автосимуляторов, классные наушники с пассивным шумоподавлением вроде Marshall Major II Bluetooth или очки виртуальной реальности,например, Sony PlayStation VR.

Меланхолик