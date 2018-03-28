Подана жалоба в Комитет ООН о нарушении прав женщин, употребляющих наркотики в Эстонии

Эстонская организация людей, употребляющих наркотики (ЛУНЭСТ), Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИДу и Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) подали отчет по соблюдению социальных прав женщин, употребляющих наркотики и/или живущих с ВИЧ в Эстонии в Комитет ООН по Экономическим, Социальным и Культурным правам (КЭСКП). Доклад был составлен на основе ряда нарушений прав человека, выявленных в ходе исследования, проведенного в Эстонии командой неправительственных организаций в 2017 году.

Эстония - благополучная страна, которая сама финансирует программы, направленные на борьбу с ВИЧ/СПИДом и наркоманией. Эстония считается правовым государством, в котором сразу несколько институций занимаются защитой прав человека. При этом Эстония стоит на первом месте по смертности от передозировки наркотиками, и на одном из первых мест по распространению ВИЧ инфекции.

В чем же дело? Почему при наличии программ снижения вреда, заместительной терапии, различных услуг, финансируемых государством, ситуация в Эстонии столь сложная?

В ответ на все эти вопросы, в мае 2016 года, группой активистов было создано Сообщество людей, использующих психотропные вещества, LUNEST. Участие LUNEST в исследовании по «Оценке доступа к услугам снижения вреда» в 2016 году, показало, что люди, употребляющие наркотики, подвергаются дискриминации и стигматизации со стороны ряда государственных учреждений: полиции, органов защиты детей и общественного здравоохранения. Им отказывают в лечении, ссылаясь на нецелесообразность по причине зависимости от наркотиков. Они не имеют достаточно информации о своих правах и возможностях. Эти люди загнаны обществом в угол.

Самыми уязвимыми в этой ситуации являются женщины.

При условиях, в которые её толкает государство, женщина вынуждена отчаянно бороться. С социальными службами, которые только и ждут малейшей ошибки, чтоб начать процесс лишения материнства. С судебным исполнителем, который используя поправку в законе, не оставляет средств на жизнь. С опекуном, который унижает ее в присутствии ребенка, при редких встречах. Со своими болезнями, которые не хотят лечить потому, что считают, что таких как она, лечить бесполезно. С обществом, по мнению которого, она не достойна воспитывать своих детей. С политиками, которые лишают её вида на жительства и выгоняют из страны. Во всей этой бессердечной борьбе женщина остаётся один на один с проблемами и несчастьями.

Согласно данным Европейского отчета о наркотиках, в 2017 году в Эстонии было зарегистрировано наибольшее количество смертей от передозировки в Европе (103 смертей на миллион жителей) и один из самых высоких показателей распространенности ВИЧ, связанной с употреблением инъекционных наркотиков (41,9 случаев на миллион жителей).