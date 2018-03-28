Выучите с ребенком 3 правила, как вести себя при пожаре

Что делать?

1. Описанный шарфик. Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымленного помещения. Ведь это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети – почти никогда. А погибают именно от дыма.

Потому берем любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует дым и ядовитые вещества, чем вода.

Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно.

Но это настроение "не стыдно" можно создать только в диалоге, и лучше – между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: "А что смешного? Если это спасет жизнь".

2. Приучайте детей к игре – "Найди выход". Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребенка, вы и сами станете обращать на это внимание. Поэтому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.

3. Выход из паникующей толпы. Тут три правила:

– Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.

– Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперед и держась руками за плечи.

Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.