Известно, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз.

Пока пара не спешит называть пол и, конечно же, имя ребенка. Правда, пресса не опускает руки и ищет разные варианты. Некоторые решили угадать, как принц Уильям и Кей Миддлтон назовут ребенка, если это будет мальчик или же, если это будет девочки.

По данным Newshub, королевская семья в большинстве случаев использует одни и те же имена. Так сказать, имена переходят из поколения в поколение. Так вот, для дочери пара может выбрать среди таких женских имен: Алиса и Мэри, Виктория. А для мальчика могут подойти имена: Альберт или Артур.