среда, 28 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Известно, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз.

Известно, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз.

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кейт Миддлтон

ФОТО: James Whatling/James Whatling / MEGA

Кейт Мидллтон, как говорилось не раз, в апреле 2018-го года должна стать мамой. Это будет их с принцем Уильямом третий ребенок.

Пока пара не спешит называть пол и, конечно же, имя ребенка. Правда, пресса не опускает руки и ищет разные варианты. Некоторые решили угадать, как принц Уильям и Кей Миддлтон назовут ребенка, если это будет мальчик или же, если это будет девочки.

По данным Newshub, королевская семья в большинстве случаев использует одни и те же имена. Так сказать, имена переходят из поколения в поколение. Так вот, для дочери пара может выбрать среди таких женских имен: Алиса и Мэри, Виктория. А для мальчика могут подойти имена: Альберт или Артур.

Нельзя исключать и разговоры о том, что у Кейт Миддлтон может родить двойню. Никто из представителей королевской семьи не опровергал этот вариант. Посмотрим, как там будет на самом деле.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ